Brich Silos auf, vernetze jedes Team und handle schneller mit Echtzeit-Kundendaten in jeder Unterhaltung.

Heute freuen wir uns, ankündigen zu können, dass Salesforce-Channels, spezielle Slack-Channels, die die Leistungsfähigkeit von Salesforce-Kundendaten mit Team-Unterhaltungen in Slack verknüpfen, nun direkt in die Salesforce-Benutzeroberfläche eingebettet werden. Zusätzlich kommen Tableau Next und Salesforce Approvals auch zu Slack, was die Vernetzung von Slack mit der stark vereinheitlichten Plattform von Salesforce weiter ausbaut.

Deine Kundendaten sind überall – aber deine Teams nicht. Der Vertrieb arbeitet in Salesforce. Unterhaltungen finden in Slack statt. Entscheidungen bleiben in E-Mail-Posteingängen stecken. Und gerade wenn du schnell handeln musst, sind Erkenntnisse verstreut, Tools isoliert und der Kontext fehlt. In der heutigen agentenbasierten Ära bedeutet diese Trennung, dass sowohl Menschen als auch digitalen Agenten der entscheidende Kontext fehlt, um eine außergewöhnliche Kundenerfahrung zu liefern.

Wir haben Salesforce-Channels entwickelt, um die Leistungsfähigkeit von Salesforce und seine Fülle an Kundendaten mit Slack zu verknüpfen. Und mit Salesforce-Channels in der Salesforce-Benutzeroberfläche, die in den kommenden Wochen für Kund:innen eingeführt werden, werden sie zum zentralen Ort, an dem Teams sich mithilfe von Echtzeitdaten abstimmen, zusammenarbeiten und Maßnahmen ergreifen können – egal, ob Personen in Salesforce oder Slack arbeiten.

Um den Wert der Kundendaten für alle Salesforce-Kund:innen weiter zu erschließen, führen wir zusätzliche Möglichkeiten ein, Erkenntnisse in jede Unterhaltung einzubinden. Bald werden Live-Analytiken von Tableau Next und Salesforce-Genehmigungsanfragen auch in Slack verfügbar sein, wodurch Teams in die Lage versetzt werden, schnellere, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und die Arbeit zu beschleunigen. Mithilfe von Salesforces einheitlicher Plattform beseitigt Slacks agentenbasiertes Betriebssystem für die Arbeit Reibungsverluste und hilft jedem Team, intelligenter zu arbeiten – alles, damit Unternehmen ihre Ziele effizienter erreichen können.

Was sind Salesforce-Channels?

Salesforce-Channels vernetzen Salesforce-Datensätze – wie Accounts, Opportunities oder Fälle – mit Team-Unterhaltungen und machen Daten und Dialog sowohl in Slack als auch in Salesforce zugänglich. Sie sind speziell dafür konzipiert, funktionsübergreifenden Teams dabei zu helfen, mithilfe der aktuellsten Kundendaten zusammenzuarbeiten, damit sie schnellere und fundiertere Entscheidungen treffen können.

In Slack haben Salesforce-Channels neue Funktionen, die sie von einem normalen Channel unterscheiden.

Spezialisierte Tabs im Channel bieten sofortigen Zugriff auf Datensatzdetails und zugehörige Salesforce-Listen und ermöglichen Echtzeitzugriff und -aktualisierungen von CRM-Daten direkt in Team-Unterhaltungen.

CRM-Schnellaktionen zur Beschleunigung von Geschäftsprozessen sind ebenfalls in die Tabs eingebettet und erleichtern es, Aufgaben ohne Kontextwechsel zu erledigen.

KI-Zusammenfassungen von Unterhaltungen in zugehörigen Salesforce-Channels halten das gesamte Team über die neuesten Kundenaktivitäten und Erkenntnisse im Zusammenfassungs-Tab auf dem Laufenden.

Alle nativen Funktionalitäten von Slack – einschließlich Listen , Canvases und Business-Tool-Integrationen – sind ebenfalls neben CRM-Daten zugänglich und steigern die Produktivität und ermöglichen schnelleres Handeln.

„Salesforce-Channels haben die Arbeitsweise unserer Teams grundlegend verändert. Die Möglichkeit, direkt in Slack auf Salesforce-Daten zuzugreifen und sie mit umfangreichen Unterhaltungen zu kombinieren, hat die Geschwindigkeit und Transparenz drastisch verbessert.” Bill Dwoinen CRO, Mural

Da diese Channels auch innerhalb der Salesforce-Benutzeroberfläche zugänglich sind, können Benutzer:innen, die in Salesforce arbeiten, mit den Slack-Unterhaltungen ihres Teams verbunden bleiben, ohne die Apps zu wechseln – das hilft, vollständige Sichtbarkeit und schnellere, fundiertere Maßnahmen zu gewährleisten, unabhängig davon, wo sie am besten arbeiten.

In Salesforce hast du neben Echtzeit-Messaging auch Zugriff auf deine bevorzugten Slack-Funktionen, die den Arbeitsfluss unterstützen: Threads, um Diskussionen zu organisieren, und Emoji-Reaktionen, um dich auszudrücken oder sogar Workflow-Automatisierungen auszulösen.

Flexible, sichere Zusammenarbeit Salesforce-Channels ordnen Metadaten automatisch zu und übernehmen Berechtigungen von Salesforce, sodass du frei zusammenarbeiten kannst, ohne die Sicherheit zu gefährden. Diese flexible, vernetzte Erfahrung bietet Teams die Sicherheit und Möglichkeit, effizienter zu arbeiten, schneller Entscheidungen zu treffen und außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu liefern. Um mehr über die Sicherheit von Salesforce-Channels zu erfahren, besuche das Slack Help Center.

Salesforce-Channels treiben die Arbeit in jedem Bereich voran

Stell dir Folgendes vor: Ein wichtiges Geschäft wird durch ein Abrechnungsproblem aufgehalten. Es ist schon schwer genug, deine Vertriebs- und Service-Teams aufeinander abzustimmen, aber es gibt noch ein weiteres Problem: Die Finanzabteilung arbeitet nicht in Salesforce.

Hier kommen Salesforce-Channels ins Spiel. Jetzt können alle Bereiche, egal, ob sie in Salesforce oder Slack arbeiten, an einem Ort zusammenkommen, um das Problem zu besprechen und dabei vollständige Einsicht in den CRM-Eintrag zu haben. Und mit Agentforce im Channel erhält das Team sofortige Anleitungen, die ihre Entscheidungen bei der Lösung des Problems in Echtzeit unterstützen. Wenn alle und alles an einem Ort sind, bedeutet das, dass blockierte Geschäfte innerhalb von Minuten statt von Tagen wieder in Gang kommen.

Da Salesforce-Channels auf jedem Standard- oder benutzerdefinierten Objekt in Salesforce aufgebaut werden können, sind sie vielseitig für jede kundenbezogene Initiative einsetzbar. Hier sind einige weitere Möglichkeiten, wie Teams sie nutzen.

Lösen von Serviceproblemen : Fall-Channels vernetzen Support-Mitarbeitende in Service Cloud mit Entwickler:innen in Slack, eliminieren so chaotische Eskalationen und optimieren die Kundenerfahrung.

Verwaltung von Kundenbestellungen : Bestell-Channels helfen Lagerarbeiter:innen vor Ort, die die Slack-App auf dem Mobilgerät nutzen, in Echtzeit mit dem Kundensupport im Büro zusammenzuarbeiten und so die Problemlösung zu beschleunigen.

Strategieentwicklung für Marketingkampagnen : Kampagnen-Channels bringen Marketingfachleute zusammen, um Kampagnen zu planen, zu starten und Probleme zu beheben – wobei Assets, Freigaben und Ergebnisse an einem Ort bleiben.

„Salesforce-Channels werden unseren Teams eine neue Möglichkeit eröffnen, zusammenzuarbeiten, um unsere komplexesten Kund:innen zu unterstützen”, sagt Mary Rowe, Consulting Salesforce Practice Leader bei IBM. „Mit einem gemeinsamen Ort, an dem alle Account-Aktivitäten über Salesforce und Slack hinweg sichtbar sind, werden IBM-Mitarbeitende die Möglichkeit haben, den Erfolg basierend auf einem präzisen Verständnis des aktuellen Kundenstatus zu beschleunigen."

Daten in Aktionen umwandeln mit Tableau Next in Slack

Viele Unternehmen ertrinken in Daten, aber hungern nach Erkenntnissen. Was fehlt, sind nicht die Daten selbst, sondern die Fähigkeit, sie in zeitnahe, umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln, denen Teams vertrauen und mit denen sie arbeiten können.

Hier kommt Tableau Next ins Spiel, die erste agentische Analytik-Plattform, die auf Salesforce aufbaut und mit Data Cloud integriert ist. Sie geht über traditionelle Dashboards hinaus und liefert vertrauenswürdige, umsetzbare Erkenntnisse, die auf einer einheitlichen semantischen Ebene basieren. Damit befähigt sie die gesamte Belegschaft, mit vordefinierten Analytik-Fähigkeiten schneller Daten in konkrete Maßnahmen umzuwandeln.

Ab dem 13. Juni ist Tableau Next nativ in Slack integriert und bringt Live-KI-gesteuerte Erkenntnisse direkt in deine Teamgespräche, Direktnachrichten und Canvases. Es erschließt mehr Wert aus deinen Daten und verändert die Art der Zusammenarbeit, indem es Silos beseitigt und schnellere, intelligentere Entscheidungen genau dort ermöglicht, wo die Arbeit stattfindet.

Folgendes kannst du mit Tableau Next und Slack machen:

Schnellere, datengesteuerte Entscheidungen ermöglichen: Teile ganz einfach Live-Erkenntnisse und KI-gestützte Metriken aus Tableau Next in Slack-Channels und Direktnachrichten.

Zusammenarbeit auf Basis einer gemeinsamen Datenquelle : Bette Live-Metriken interaktiv in einen Canvas ein, um die Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen Teams zu unterstützen und integriere Analytik nahtlos in Workflows, Listen und Aktivitäten.

Erkenntnisse in Slack erkunden und verstehen : Nutze natürliche Sprache, um über Agentforce analytische Fragen zu stellen, teile die Antworten mit deinem Team und ermögliche es jeder Abteilung – vom Vertrieb bis zum Service – klügere Entscheidungen zu treffen.

Mehr Erkenntnisse gewinnen: Klicke einfach zurück zu Tableau Next für eine tiefere Erkundung der Erkenntnisse.

Halte den Arbeitsfluss mit Salesforce-Genehmigungen in Slack aufrecht

Alle, die im Vertrieb arbeiten, wissen, dass eine verzögerte Genehmigung ein Geschäft zum Scheitern bringen kann. Unzusammenhängende Prozesse bringen alles zum Stillstand, vergraben Anfragen in E-Mail-Postfächern und führen zu manuellen Nachverfolgungen, was effizienter Arbeit im Weg steht.

Deshalb freuen wir uns, Salesforce-Genehmigungen in Slack einzuführen. Kein Suchen nach E-Mails oder Wechseln zwischen Apps mehr; Salesforce-Genehmigungsanfragen erscheinen bald dort, wo das Team zusammenarbeitet, mit dem vollständigen Kontext und Echtzeit-Updates, die du brauchst, um schnell voranzukommen. Klicke einfach, um direkt aus Slack zu genehmigen oder abzulehnen.

Mit Salesforce-Genehmigungen in Slack kannst du:

Anfragen schneller genehmigen: Erhalte Echtzeit-Benachrichtigungen für Genehmigungsanfragen genau dort, wo du bereits mit deinem Team in Slack arbeitest

Sofort handeln: Genehmige Anfragen oder lehne sie direkt in Slack ab, ohne den Kontext wechseln oder dich bei Salesforce anmelden zu müssen.

Sichtbarkeit und Verantwortlichkeit verbessern: Gewinne klare Einblicke in ausstehende Genehmigungen und stelle sicher, dass die richtigen Stakeholder:innen zum richtigen Zeitpunkt benachrichtigt werden.

Warum diese Innovationen im Zeitalter der Agenten wichtig sind

Die Kombination von Slack und Salesforce hilft Teams, einfacher an allem zu arbeiten, was ihre Kund:innen betrifft, und ebnet den Weg für Agentforce, als Teammitglied mit Personen zusammenzuarbeiten.

„Es ist die nächste Stufe der Zusammenarbeit: Personen arbeiten Seite an Seite mit Agenten, um die Arbeit voranzubringen.” Christine McHone Global Slack/Salesforce TMT-Leader, Slalom

Mit strukturierten Kundendaten und unstrukturierten Team-Unterhaltungsdaten geben wir Agentforce die vollständige Kundengeschichte und Nuancen des Geschäfts an die Hand, sodass Agenten maßgeschneiderte Unterstützung bieten und transformative Ergebnisse erzielen können.

Wenn beispielsweise Account Executives bei schwierigen Kunden-CFOs an eine Grenze stoßen, kann Agentforce den im Channel geteilten Kontext sowie Daten in Salesforce, wie relevante Kampagnendaten, durchsuchen, um Möglichkeiten zur Interaktion und empfohlene Gesprächsthemen zu identifizieren, um sie zu überzeugen.

Mit Agentforce, das sich Teams in Salesforce-Channels anschließt, können Mitarbeitende dort arbeiten, wo es für sie am besten ist, sei es in Slack oder Salesforce. Sie können die Kapazität des Teams vervielfachen, indem sie Aufgaben auf relevante und spezifische Weise ausführen und dabei sowohl die Team- als auch die Kundenbedürfnisse vollständig verstehen.

„Mit Agentforce in Salesforce-Channels werden digitale Teammitglieder die Kapazität unserer Teams exponentiell erhöhen, um Fälle mit beispielloser Geschwindigkeit zu lösen”, sagt Christine McHone, Global Slack/Salesforce TMT Leader bei Slalom. „Es ist die nächste Stufe der Zusammenarbeit: Menschen arbeiten Seite an Seite mit Agenten, um die Arbeit voranzutreiben."

Bist du bereit, den Nutzen von Slack und Salesforce gemeinsam zu erleben?

Mit der Einführung von Salesforce-Channels für alle Slack- und Salesforce-Kund:innen in den kommenden Wochen können Unternehmen überall diesen Nutzen aus erster Hand erleben. Als dialogbasierte Ebene für Datensätze in Salesforce sind Salesforce-Channels der einzige Weg, um Teams auf dem gleichen Stand zu halten, indem sie Zugang zur vollständigen, gemeinsamen Ansicht der Kund:innen bekommen. Du wirst effektiver zusammenarbeiten, die Produktivität steigern und eine außergewöhnliche Kundenerfahrung bieten können.

Salesforce-Channels werden in den kommenden Wochen für alle Salesforce-Kund:innen mit einer Standard Edition, die auch über einen kostenlosen oder kostenpflichtigen Slack-Plan (kostenlos, Standard, Plus) verfügen, aktiviert. Wende dich für weitere Informationen und um loszulegen an deine:n Salesforce-Vertreter:in.