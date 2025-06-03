Brisez les silos, connectez chaque équipe et agissez plus rapidement avec des données client en temps réel disponibles dans chaque conversation.

Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que les canaux Salesforce – des canaux Slack spécialisés qui connectent la puissance des données clients de Salesforce aux conversations d'équipe dans Slack – seront désormais directement intégrés dans l'interface utilisateur de Salesforce. De plus, Tableau Next et les approbations Salesforce arrivent également dans Slack, renforçant les connexions de Slack à la plateforme unifiée de Salesforce.

Vos données clients sont partout, contrairement à vos équipes. Les ventes ont lieu dans Salesforce, les conversations se déroulent dans Slack, mais les décisions, quant à elles, restent bloquées dans les messageries e-mail. Et quand vous devez agir rapidement, les informations sont éparpillées, les outils sont cloisonnés et le contexte manque. À l'ère des agents IA, cette déconnexion signifie que les humains et les agents numériques manquent du contexte nécessaire pour offrir une expérience client de qualité.

Nous avons créé les canaux Salesforce pour relier la puissance de Salesforce et de ses nombreuses données clients à Slack. Dans les semaines à venir, les canaux Salesforce dans l'interface utilisateur Salesforce seront déployés pour les clients. Ils deviendront ainsi l'espace central unique où les équipes pourront se coordonner, collaborer et agir, qu’elles travaillent dans Salesforce ou Slack. Le tout alimenté par des données en temps réel.

Pour libérer davantage la valeur des données clients pour chaque client Salesforce, nous introduisons des moyens supplémentaires pour intégrer des informations dans chaque conversation. Bientôt, les analyses en direct de Tableau Next et les demandes d'approbation Salesforce seront également disponibles dans Slack, permettant aux équipes de prendre des décisions plus rapides basées sur les données et d'accélérer le travail. Propulsé par la plateforme unifiée de Salesforce, le système d'exploitation professionnel agentique de Slack élimine les points de friction et aide chaque équipe à travailler plus intelligemment – tout cela pour que les entreprises puissent atteindre leurs objectifs plus efficacement.

À quoi servent les canaux Salesforce ?

Les canaux Salesforce connectent les enregistrements Salesforce – tels que les comptes, les opportunités ou les cas – aux conversations d'équipe, rendant les données et le dialogue accessibles à la fois dans Slack et dans Salesforce. Ils sont conçus spécifiquement pour aider les équipes transversales à travailler ensemble autour des dernières données clients afin qu'elles puissent prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes.

Dans Slack, les canaux Salesforce bénéficient de nouvelles fonctionnalités qui les différencient des canaux ordinaires.

Les onglets spécialisés dans le canal offrent un accès instantané aux détails des enregistrements et aux listes Salesforce associées, permettant un accès en temps réel et des mises à jour des données CRM directement au sein des conversations d'équipe.

Les actions CRM rapides qui accélèrent les processus métier sont également intégrées dans les onglets, facilitant ainsi l'exécution des tâches sans changer de contexte.

Les résumés IA des conversations dans les canaux Salesforce tiennent toute l'équipe informée des dernières activités et informations clients dans l'onglet de résumé.

Toutes les fonctionnalités natives de Slack — y compris les listes , les canevas et les intégrations d'outils professionnels — sont également accessibles aux côtés des données CRM, ce qui stimule la productivité et favorise une action plus rapide.

« Les canaux Salesforce ont fondamentalement changé la façon dont nos équipes fonctionnent. Pouvoir accéder aux données Salesforce directement dans Slack – et les combiner avec des conversations – a considérablement amélioré la rapidité et la transparence. » Bill Dwoinen CRO, Mural

Ces canaux étant également accessibles depuis l'interface utilisateur de Salesforce, les utilisateurs qui travaillent dans Salesforce peuvent rester connectés aux conversations Slack de leur équipe sans changer d'application – ce qui permet d'assurer une visibilité complète et des actions plus rapides et mieux informées, quel que soit leur environnement de travail préféré.

Dans Salesforce, en plus de la messagerie en temps réel, vous pouvez également accéder à vos fonctionnalités Slack préférées pour faciliter le flux de travail : les fils de discussion pour garder les discussions organisées et les réactions émoji pour vous exprimer ou même déclencher des flux de travail automatisés.

Collaboration flexible et sécurisée Les canaux Salesforce mappent automatiquement les métadonnées et héritent des autorisations de Salesforce, vous permettant ainsi de collaborer librement sans compromettre la sécurité. Cette expérience flexible et connectée offre aux équipes la sécurité et la puissance nécessaires pour travailler plus efficacement, prendre des décisions plus rapides et offrir des expériences client exceptionnelles. Pour en savoir plus sur la sécurité des canaux Salesforce, consultez le Centre d'aide Slack.

Les canaux Salesforce font avancer le travail de chacun

Imaginez : un contrat important est bloqué par un problème de facturation. Il est déjà difficile de coordonner vos équipes commerciales et la relation client, mais il y a un autre problème : le service financier ne travaille pas dans Salesforce.

Bienvenue dans les canaux Salesforce. Désormais, tous les services, qu'ils travaillent dans Salesforce ou Slack, peuvent se réunir au même endroit pour discuter du problème avec une visibilité complète sur l’enregistrement CRM. Et avec Agentforce également présent dans le canal, l’équipe peut obtenir des conseils instantanés qui éclairent ses décisions alors qu'elle résout le problème en temps réel. Le fait de réunir tout le monde et toutes les informations au même endroit permet de débloquer les contrats en quelques minutes, et non en plusieurs jours.

Comme les canaux Salesforce peuvent être construits sur n'importe quel objet standard ou personnalisé dans Salesforce, ils sont adaptables à toute initiative relative au client. Voici d'autres façons dont les équipes les mettent à profit.

Résoudre les problèmes de service client : les canaux de cas connectent les représentants de l’assistance client dans Service Cloud avec les ingénieurs dans Slack, ce qui élimine les remontées chaotiques de tickets et rationalise l'expérience client.

Gérer les commandes client : les canaux de commande aident les employés des entrepôts qui utilisent l'application mobile Slack à collaborer en temps réel avec les services d’assistance client, accélérant ainsi la résolution des problèmes.

Élaborer des stratégies pour les campagnes marketing : les canaux de campagne rassemblent les membres du service marketing pour planifier, lancer et résoudre les problèmes des campagnes, centralisant les données, les approbations et les résultats au même endroit.

« Les canaux Salesforce vont permettre un nouveau mode de collaboration pour nos équipes, afin d’assister nos clients dans les situations les plus complexes », a déclaré Mary Rowe, responsable du conseil Salesforce chez IBM. « Les collaborateurs d'IBM disposeront d’un espace partagé unique pour voir toutes les activités du compte surs Salesforce et Slack. Cela leur permettra d'accélérer la réussite, grâce à une compréhension précise et en temps réel de la situation client. »

Transformer les données en actions avec Tableau Next dans Slack

De nombreuses entreprises croulent sous les données mais manquent d'insights. Car en réalité, ce qui fait défaut, c’est la capacité de transformer ces données en insights opportuns et exploitables, auxquels les équipes peuvent faire confiance et à partir desquels elles peuvent collaborer.

C'est là que Tableau Next – la première plateforme d'analyses agentiques construite sur Salesforce et intégrée à Data Cloud – change la donne. Plus puissante que les tableaux de bord traditionnels, elle fournit des insights fiables et exploitables basés sur une couche sémantique unifiée, permettant à l'ensemble des collaborateurs d’agir plus rapidement grâce à des compétences d'analyses prédéfinies.

À partir du 13 juin, Tableau Next sera nativement intégré à Slack, fournissant des insights en temps réel et alimentés par l'IA directement dans vos conversations d’équipe, messages directs et canevas. Cela libérera plus de valeur de vos données et transformera la façon dont vous collaborez, en éliminant les silos et en favorisant des décisions plus rapides et plus intelligentes là où le travail se déroule déjà.

Voici ce que vous pouvez faire avec Tableau Next et Slack :

Favorisez des décisions plus rapides basées sur les données : partagez facilement des insights en direct et des indicateurs alimentés par l'IA depuis Tableau Next dans les canaux Slack et les messages directs.

Collaborez autour d'une source unique de vérité : intégrez des indicateurs interactifs en direct dans un canevas pour soutenir la collaboration en temps réel entre les équipes et intégrer harmonieusement les analyses des données dans les flux de travail, les listes et les activités.

Appréhendez les insights dans Slack : utilisez le langage naturel pour poser des questions analytiques via Agentforce, partagez les réponses avec votre équipe et permettez à chaque service – des ventes à l’assistance – de prendre des décisions plus éclairées.

Découvrez plus d'insights : cliquez simplement pour revenir à Tableau Next afin d'approfondir l'analyse des insights.

Gardez le rythme au travail avec les approbations Salesforce dans Slack

Tout commercial sait qu'une approbation en retard peut faire échouer une négociation. Des processus déconnectés ralentissent tout, enterrent les demandes dans les messageries e-mail et entraînent des suivis manuels, ce qui freine l'élan.

C'est pourquoi nous sommes ravis d'intégrer les approbations Salesforce dans Slack. Fini la recherche d’ e-mails ou le changement de contexte ; bientôt, les demandes d'approbation Salesforce apparaîtront précisément là où l'équipe collabore, avec tout le contexte et les mises à jour en temps réel dont vous avez besoin pour agir rapidement. Il suffira de cliquer pour approuver ou rejeter, directement depuis Slack.

Avec les approbations Salesforce dans Slack, vous pouvez :

Approuver les demandes plus rapidement : recevez des notifications en temps réel pour les demandes d'approbation là où vous travaillez déjà avec votre équipe dans Slack.

Agir instantanément : approuvez ou rejetez rapidement les demandes directement dans Slack, sans avoir besoin de changer de contexte ou de vous connecter à Salesforce.

Améliorer la visibilité et la responsabilité : obtenez une vision claire des approbations en attente et assurez-vous que les parties prenantes sont notifiées au bon moment.

Pourquoi ces innovations sont importantes à l'ère des agents autonomes

L'unification de Slack et Salesforce aide les équipes à travailler plus facilement et à tous les niveaux sur les comptes clients, et permet à Agentforce de collaborer en tant que coéquipier.

« C'est le niveau supérieur de collaboration : des humains travaillant aux côtés d'agents pour faire avancer le travail. » Christine McHone Leader mondial TMT Slack/Salesforce, Slalom

Avec à la fois des données clients structurées et des données de conversation d'équipe non structurées, Agentforce a accès à l'histoire complète du client et aux nuances de l'entreprise, ce qui permet aux agents de fournir une assistance personnalisée et d'obtenir des résultats qui font la différence.

Par exemple, lorsqu'un responsable de compte se heurte à un directeur financier difficile côté client, Agentforce peut explorer le contexte partagé dans le canal ainsi que les données pertinentes dans Salesforce (telles que les informations de campagne), pour identifier des opportunités d'engagement et recommander des sujets de discussion pour le convaincre.

Avec Agentforce rejoignant les équipes dans les canaux Salesforce, les agents Employés peuvent rencontrer les personnes là où elles travaillent le mieux, que ce soit dans Slack ou Salesforce. Ils peuvent multiplier la capacité de l'équipe en exécutant des tâches de manière pertinente et spécifique, avec une compréhension complète des besoins de l'équipe et des clients.

« Avec Agentforce dans les canaux Salesforce, les agents IA augmenteront exponentiellement la capacité de nos équipes à résoudre les cas, avec une rapidité sans précédent », a déclaré Christine McHone, responsable monde Slack/Salesforce TMT chez Slalom. « C'est le niveau supérieur de collaboration : des humains travaillant aux côtés d'agents IA pour faire avancer le travail. »

Prêt à découvrir la puissance de Slack et Salesforce réunis ?

Avec le déploiement des canaux Salesforce pour tous les clients Slack et Salesforce dans les semaines à venir, les entreprises du monde entier pourront expérimenter cette puissance. En tant que couche conversationnelle pour les enregistrements dans Salesforce, les canaux Salesforce sont le seul moyen de maintenir la coordination des équipes. Ils servent de base à la collaboration, à partir d’une vue complète et partagée du client. Vous pourrez travailler ensemble plus efficacement, augmenter la productivité et offrir des expériences client exceptionnelles.

Les canaux Salesforce seront activés au cours des prochaines semaines pour tous les clients Salesforce avec une version standard et un forfait Slack gratuit ou payant. Contactez votre représentant Salesforce pour plus d'informations et pour vous lancer.