지난달 저희는 엔터프라이즈용 디지털 인력 플랫폼인 Agentforce를 Slack에서 사용할 수 있게 만들었습니다. 이를 통해 회사들은 영업, 서비스, 마케팅, 커머스 등 모든 비즈니스 부문에 걸쳐 신뢰할 수 있으며 직원이 직접 사용할 수 있는 자율적인 AI 에이전트를 배포할 수 있게 되었습니다.

오늘 저희는 Slack 작업(Slack Actions)으로 Slack 내 Agentforce를 더욱 강화했음을 알려드리게 되어 기쁩니다. 이 작업들을 통해 Agentforce가 업무 흐름 속에서 자동으로 사용자를 대신하여 Slack 업무를 수행할 수 있습니다. Agentforce에서는 거의 모든 업무에 대한 맞춤형 작업을 구축할 수 있으며, 오늘 출시와 더불어 고객들은 캔버스의 생성 및 업데이트, 다이렉트 메시지 전송, 사용자 조회 등 미리 구축된 세 가지 새로운 Slack 기술을 활용할 수 있습니다.

미리 구축된 각 Slack 작업들에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

Agentforce로 문서를 생성하고 업데이트하기

이제 Agentforce가 사용자를 대신하여 Slack에서 캔버스를 생성하고 업데이트할 수 있습니다. 이 새로운 기능을 통해 다양한 중요 문서들을 Slack에서 직접 간편하게 관리할 수 있습니다. 계정 계획서, 제안서, 계약서, 문제 보고서, 온보딩 문서, 마케팅 브리프 등 어떤 중요한 파일을 작업하든 Agentforce가 도와드립니다.

예를 들어, Agentforce에게 ”계정 요약“이라는 제목의 새 캔버스를 만들고 방금 진행한 회의의 세부 정보를 자동으로 추가하라고 프롬프트를 보낼 수 있습니다. 그 상태에서 팀원들은 Slack을 벗어나지 않고도 캔버스에서 계속 협업할 수 있습니다.

팀 멤버와 연결되기

동료에게 연락해야 하는데 누구에게 물어봐야 할지 잘 모르겠나요? Agentforce가 Slack에서 팀원을 식별하고 메시지를 보내도록 하세요. Agentforce는 프롬프트를 통해 또는 워크플로의 일부로 다이렉트 메시지를 보낼 수 있으므로 중요한 업데이트나 변경 사항에 대해 팀 멤버에게 자동으로 알릴 수 있습니다.

예를 들어 가장 큰 고객 중 하나인 Acme에 대해 중요한 정보를 알게 되었다고 가정해 보겠습니다. Agentforce에게 “Acme 계정 소유자에게 Slack 메시지를 보내줘.”라고 프롬프트를 보낼 수 있습니다. Agentforce는 또한 사용자에게 Acme 계정의 요약을 보내고 Acme 활동으로 캔버스를 업데이트하고 #acme-inc에서 이관된 사항들을 찾을 수 있습니다.

Slack 대화 데이터를 활용하여 응답을 개선하기

Gartner에 따르면 47%의 근로자가 업무 수행에 필요한 정보를 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다. Agentforce는 채널, 리스트, 캔버스 전반에서 Slack 워크스페이스의 공개 및 허가된 대화 데이터를 활용하여 보다 맥락에 맞는 정확한 응답을 제공할 수 있습니다. 팀의 대화에 기반한 이 방대한 비정형화된 데이터는 중요한 맥락을 추가하여 Agentforce를 강력하고 지식이 풍부한 팀 멤버로 만들어 줍니다.

예를 들어, Agentforce는 서비스 중단을 자동으로 감지하는 IT 스페셜리스트 역할을 할 수 있습니다. Agentforce는 관련 Slack 채널의 대화 데이터를 활용하여 영향을 받는 시스템과 잠재적 원인에 대한 초기 평가를 생성하고, Service Cloud에서 티켓을 생성하고, 현장 IT 인력에게 다이렉트 메시지를 보내 해결을 요청하고 전체 오류 보고서를 생성할 수 있습니다.

Slack 내 Agentforce로 작업 수행

이 새로운 Slack 작업은 업무 흐름에 맞게 특별히 설계된 에이전트로 모든 직원의 에이전트를 통한 생산성을 높인다는 사명을 바탕으로 구축되었습니다. 그리고 이는 이제 시작에 불과합니다. Slack 내 Agentforce를 통해 저희는 진화하고 증가하는 기업들의 요구 사항을 충족하여 적응력과 생산성을 유지할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

Slack 내 Agentforce를 사용해 볼 준비가 되셨나요? 영업 팀에 문의하여 방법을 알아보세요.