Im vergangenen Monat haben wir Agentforce, die digitale Arbeitsplattform für Enterprise, in Slack verfügbar gemacht. Mit Agentforce können Unternehmen vertrauenswürdige, mitarbeiterorientierte, autonome KI-Agenten in allen Geschäftsbereichen, beispielsweise im Vertrieb, Service, Marketing und Handel, einsetzen.

Heute präsentieren wir Agentforce in Slack mit einer neuen Funktion: Slack-Aktionen. Diese Aktionen ermöglichen es Agentforce, automatisch Slack-Aufgaben in deinem Namen auszuführen, und zwar direkt in deinem Workflow. In Agentforce kannst du benutzerdefinierte Aktionen für so gut wie alles erstellen, und mit der heutigen Einführung können Kund:innen auf drei neue vordefinierte Slack- Funktionen zugreifen: Canvases erstellen und aktualisieren, Direktnachrichten senden und Benutzer:innen suchen.

Schauen wir uns die einzelnen vorkonfigurierten Slack-Aktionen einmal etwas genauer an:

Dokumente mit Agentforce erstellen und aktualisieren

Agentforce kann jetzt in deinem Namen Canvases in Slack erstellen und aktualisieren. Mit dieser neuen Funktion lässt sich eine Vielzahl wichtiger Dokumente einfach direkt in Slack verwalten. Ganz gleich, ob es sich um Account-Pläne, Angebote, Verträge, Vorfallsberichte, Onboarding-Dokumente, Marketing-Briefings oder andere wichtige Dateien handelt, Agentforce unterstützt dich in allen Belangen.

Du kannst Agentforce zum Beispiel auffordern, ein neues Canvas mit dem Titel „Account-Zusammenfassung“ zu erstellen und automatisch Details aus dem Meeting hinzuzufügen, das du gerade hattest. Von dort aus können die Teams ihre Zusammenarbeit im Canvas fortsetzen, ohne Slack zu verlassen.

Sich mit Teammitgliedern vernetzen

Du musst eine andere Person in deinem Unternehmen kontaktieren, bist dir aber nicht sicher, wen du fragen sollst? Agentforce kann deine Teammitglieder in Slack ermitteln und benachrichtigen. Es kann auch direkte Nachrichten über Eingabeaufforderungen oder als Teil deines Workflows senden, so dass du Teammitglieder automatisch über wichtige Updates oder Änderungen informieren kannst.

Nehmen wir an, du hast einige wichtige Informationen über einen Großkunden, die Fiktion GmbH, erfahren. In diesem Fall könntest du Agentforce auffordern, eine Slack-Nachricht an den:die Fiktion-Account-Inhaber:in zu senden. Agentforce kann dir außerdem eine Zusammenfassung des Fiktion-Accounts schicken, das Canvas mit Fiktion-Aktivitäten aktualisieren und Eskalationen in #fiktion-gmbh finden.

Dialogbasierte Daten in Slack zur Verbesserung der Antworten nutzen

Laut Gartner haben 47 % der Beschäftigten Schwierigkeiten, die Informationen zu finden, die sie für ihre Arbeit benötigen. Agentforce kann jetzt öffentliche und freigegebene dialogbasierte Daten in deinem Slack-Workspace über Channels, Listen und Canvases abrufen, um kontextabhängig relevantere Antworten zu liefern. Diese Fülle an unstrukturierten Daten, die auf den Unterhaltungen innerhalb deines Teams basieren, liefern wichtigen Kontext, der Agentforce zu einem starken, sachkundigen Mitglied deines Teams macht.

Agentforce kann zum Beispiel als IT-Spezialist fungieren, um Serviceunterbrechungen automatisch zu erkennen. Durch die Nutzung von dialogbasierten Daten in relevanten Slack-Channels kann Agentforce eine erste Bewertung der betroffenen Systeme und möglichen Ursachen vornehmen, ein Ticket in Service Cloud erstellen, eine direkte Nachricht an die IT-Ressource vor Ort zur Lösung senden und einen vollständigen Vorfallsbericht verfassen.

Mit Agentforce Aktionen in Slack durchführen

Diese neuen Slack-Aktionen bauen auf unserer Mission auf, die Produktivität aller Mitarbeitenden durch speziell entwickelte Agenten ganz natürlich zu steigern. Das ist jedoch erst der Anfang. Mit Agentforce in Slack sind wir bestrebt, uns weiterzuentwickeln und den steigenden Anforderungen von Unternehmen gerecht zu werden, damit sie anpassungsfähig und produktiv bleiben.

Möchtest du Agentforce in Slack ausprobieren? Kontaktiere unser Vertriebsteam, um zu erfahren, wie das funktioniert.