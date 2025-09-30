Le mois dernier, nous avons mis à disposition dans Slack la plateforme de travail numérique pour les entreprises Agentforce. Cela a permis aux entreprises de déployer des agents IA autonomes et de confiance, en contact avec les collaborateurs, dans tous les secteurs d’activité : ventes, services, marketing et commerce.

Aujourd’hui, nous sommes ravis de renforcer Agentforce dans Slack grâce à une nouvelle fonctionnalité : les actions Slack. Ces actions permettent à Agentforce d’effectuer automatiquement des tâches Slack en votre nom, directement dans le flux du travail. Dans Agentforce, vous pouvez créer des actions personnalisées pour à peu près tout. Les clients peuvent dès aujourd’hui exploiter trois nouvelles compétences Slack préconçues : créer et mettre à jour des canevas, envoyer des messages directs et rechercher des utilisateurs.

Découvrons chaque action Slack préconçue :

Créez et mettez à jour des documents avec Agentforce

Agentforce peut désormais créer et mettre à jour des canevas dans Slack pour vous. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez gérer sans effort un ensemble de documents essentiels directement dans Slack. Que vous travailliez sur de la planification de compte, des propositions, des contrats, des rapports d’incident, des documents d’intégration, des briefs marketing ou tout autre fichier critique, Agentforce peut vous aider.

Par exemple, vous pouvez demander à Agentforce de créer un nouveau canevas intitulé « Résumé du compte » et d’y ajouter automatiquement les informations de la réunion que vous venez de boucler. Ensuite, les équipes peuvent continuer à collaborer dans le canevas, le tout sans avoir à quitter Slack.

Connectez-vous avec les membres de votre équipe

Vous avez besoin de l’aide d’un collègue, mais vous ne savez pas à qui vous adresser ? Laissez Agentforce identifier et envoyer des messages à vos coéquipiers dans Slack. Agentforce peut également envoyer des messages directs via des demandes ou dans le cadre de votre flux de travail, ce qui vous permet de tenir automatiquement les membres de l’équipe informés des mises à jour ou des changements importants.

Par exemple, supposons que vous ayez appris des informations importantes sur l’un de vos plus gros clients, Fiction S.A. Vous pouvez alors demander à Agentforce « envoie un message Slack au propriétaire du compte Fiction S.A. ». Agentforce peut également vous envoyer un résumé du compte Fiction S.A., mettre à jour le canevas avec les activités de cette entreprise et trouver des remontées dans #fiction-sa.

Exploitez les données conversationnelles de Slack pour améliorer les réponses

Selon Gartner, 47 % des salariés ont du mal à trouver les informations dont ils ont besoin pour mener à bien leur travail. Agentforce peut désormais puiser dans les données conversationnelles publiques et autorisées de votre espace de travail Slack via les canaux, les listes et les canevas pour fournir des réponses plus pertinentes sur le plan contextuel. Cette richesse de données non structurées, ancrées dans les conversations de votre équipe, ajoute un contexte essentiel qui fait d’Agentforce un membre puissant et bien informé de votre équipe.

Par exemple, Agentforce peut servir de spécialiste informatique pour détecter automatiquement les interruptions de service. En exploitant les données conversationnelles dans les canaux Slack pertinents, Agentforce peut établir une évaluation initiale des systèmes impactés et des causes potentielles, créer un ticket dans Service Cloud, envoyer un message direct à la ressource informatique sur site pour résolution, et générer un rapport d’incident complet.

Agissez avec Agentforce dans Slack

Ces nouvelles actions Slack s’appuient sur notre mission qui consiste à débloquer la productivité d’agents IA dévolus à vos collaborateurs dans vos flux de travail. Et ce n’est que le début : avec Agentforce dans Slack, nous nous engageons à évoluer et à répondre aux demandes croissantes des entreprises, en veillant à ce qu’elles restent adaptables et productives.

Vous souhaitez tester Agentforce dans Slack ? Contactez notre équipe commerciale pour en savoir plus.