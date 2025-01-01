上个月，我们在 Slack 上推出了面向企业的数字劳动力平台：Agentforce。这让企业能够在各个业务部门（销售、服务、营销和商务）部署值得信赖的、面向员工的自主 AI 代理。

今天，我们很高兴通过 Slack Actions 这项新功能来增强 Slack 中的 Agentforce。这些操作让 Agentforce 能够代表你自动在工作流程中执行 Slack 任务。在 Agentforce 中，你可以为几乎任何场景构建自定义操作，而随着今天的发布，客户可以使用三种预先构建的全新 Slack 技能：创建和更新画板、发送私信以及查找用户。

接下来，我们来详细了解一下每种预先构建的 Slack Actions 功能：

借助 Agentforce 创建和更新文档

Agentforce 现在可以代表你在 Slack 中创建和更新画板。借助这一新功能，你可以直接在 Slack 中轻松管理各种重要文档。无论你是在处理帐户计划、提案、合同、事故报告、入职文档、营销简报还是任何其他关键文件，Agentforce 都能为你提供支持。

例如，你可以指示 Agentforce 创建一个名为“帐户摘要”的新画板，并自动添加你刚刚参加的会议的详细信息。之后，团队可以在画板中继续协作，而无需离开 Slack。

与团队成员联系

需要联系同事但不确定该找谁？让 Agentforce 在 Slack 中找到你的团队成员并给他们发送消息。Agentforce 还可以通过提示或者在你的工作流程中发送私信，让你能够自动通知团队成员重要的更新或变更。

例如，假设你了解到关于大客户极点创科的一些重要信息，可以指示 Agentforce“向极点创科帐户拥有者发送一条 Slack 消息”。Agentforce 还可以向你发送极点创科帐户的摘要，更新包含极点创科活动的画板，并在“#极点创科-事故”中找到需要上报的问题。

利用 Slack 的对话数据来改进回复质量

根据 Gartner 的数据，47% 的员工难以找到他们工作所需的信息。Agentforce 现在可以利用 Slack 工作区中不同频道、列表和画板的公开和经过授权的对话数据，提供更具相关性的回复。Agentforce 可以通过这些基于团队对话的非结构化数据获得重要的背景信息，从而成为团队中强大且知识丰富的“成员”。

例如，Agentforce 可以充当 IT 专家，自动检测服务中断问题。通过利用相关 Slack 频道中的对话数据，Agentforce 可以对受影响的系统和潜在原因进行初步评估，在 Service Cloud 中创建工单，向现场 IT 资源发送私信以解决问题，并生成完整的事故报告。

使用 Slack 中的 Agentforce 进行操作

新的 Slack Actions 基于我们使命而构建，即在工作流程中，利用量身打造的代理帮助每位员工实现代理级生产力。而这仅仅是个开始。借助 Slack 中的 Agentforce，我们致力于不断发展并满足企业日益增长的需求，确保他们保持高效和灵活。

准备好使用 Slack 中的 Agentforce 了吗？请联系我们的销售团队，了解如何开始使用。