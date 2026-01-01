上個月，我們在 Slack 推出企業適用的數位勞動力平台 Agentforce，讓企業能夠在所有部門 (例如業務、服務、行銷、商務) 部署值得信賴、以員工為導向的自動化 AI 智慧代理。

今天，我們非常高興能透過 Slack 操作 (Slack Action) 這項新功能來強化 Slack 的 Agentforce。這些操作能夠讓 Agentforce 在工作流程中自動代表你執行 Slack 工作。在 Agentforce 裡，你幾乎可以為任何工作建立自訂操作；隨著今天發布的內容，客戶可以善用三項預建置的 Slack 新技能：建立及更新畫板、傳送私訊以及尋找使用者。

現在就來詳細瞭解每一項預建置的 Slack 操作吧：

使用 Agentforce 建立及更新文件

現在開始，Agentforce 可以代表你在 Slack 建立及更新畫板了。透過這項新功能，你可以輕輕鬆鬆地直接在 Slack 管理各種重要的文件。無論是要執行客戶計劃、提案、合約、事件報告、就職文件、行銷簡報或是任何其他重要檔案，Agentforce 通通都能一把罩。

例如，你可以提示 Agentforce 建立一個名為「客戶摘要」的新畫板並且自動新增剛才開會的詳細資料。藉此，團隊可以在畫板中繼續協作，無需離開 Slack。

與團隊成員交流

需要跟同事聯絡卻不知道該問誰？讓 Slack 的 Agentforce 為你找出團隊成員並傳送訊息給他。Agentforce 也可以透過提示或成為工作流程的一環傳送私訊，自動讓你的團隊成員得知重要的更新或變動。

例如，你得知其中一位最大客戶 A 公司的某些重要資訊；你可以提示 Agentforce「傳送一則 Slack 訊息給 A 公司客戶負責人」。Agentforce 也可以傳送 A 公司客戶摘要給你、在畫板中更新 A 公司的活動、尋找 #A 公司-事件的提報流程等。

善用 Slack 對話資料來改善回應

根據 Gartner 指出，47% 的員工得費力地尋找所需資訊才能完成工作。現在，Agentforce 可以利用 Slack 工作空間中跨頻道、清單和畫板的公開且授權的對話資料提供更多與情境相關的回應。這種非結構化資料是以你團隊的對話為基礎，增加了不可少的背景資料，讓 Agentforce 成為你團隊裡既強大又博學的成員。

例如，Agentforce 可以是 IT 專家，自動偵測各種服務中斷的情形。利用相關 Slack 頻道中的對話資料，Agentforce 可以針對受影響的系統及可能原因製作初步評估，在服務雲端中建立支援單，傳送私訊給現場的 IT 資源以尋求解決方法，然後產生完整的事件報告。

利用 Slack 的 Agentforce 採取行動

這些新的 Slack 操作建基於我們的使命之上；而我們的使命就是要在你的工作流程中建置具特定用途的代理，讓每位員工都能發揮代理級產能。我們剛剛起步；憑藉著 Slack 的 Agentforce，我們致力於發展及滿足企業日益增加的需求，確保企業保有適應力與生產力。

準備好要嘗試 Slack 的 Agentforce 了嗎？請聯絡我們的銷售團隊，瞭解具體方法。