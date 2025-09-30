Il mese scorso abbiamo reso disponibile in Slack Agentforce, la piattaforma di lavoro digitale per le imprese. Questo ha permesso alle aziende di implementare agenti di IA autonomi e affidabili per i dipendenti in tutte le linee di business: vendite, servizi, marketing e commercio.

Oggi siamo in grado di migliorare Agentforce in Slack con una nuova funzione: le azioni di Slack. Queste azioni consentono ad Agentforce di eseguire automaticamente attività di Slack per tuo conto, direttamente nel flusso di lavoro. In Agentforce, puoi creare azioni personalizzate praticamente per tutto e grazie a questo lancio i clienti hanno ora a disposizione tre nuove funzionalità predefinite di Slack: creare e aggiornare canvas, inviare messaggi diretti e cercare utenti.

Diamo un'occhiata più da vicino a ciascuna azione predefinita di Slack:

Crea e aggiorna documenti con Agentforce

Agentforce ora può creare e aggiornare i canvas in Slack per tuo conto. Con questa nuova funzionalità, puoi gestire facilmente una varietà di documenti essenziali direttamente all'interno di Slack. Che tu stia lavorando su piani di account, proposte, contratti, report sugli incidenti, documenti di onboarding, brief di marketing o qualsiasi altro file critico, Agentforce può aiutarti.

Ad esempio, potresti chiedere ad Agentforce di creare un nuovo canvas intitolato “Riepilogo account” e aggiungere automaticamente i dettagli della riunione appena avvenuta. Da quel momento, i team possono continuare a collaborare nel canvas, senza mai uscire da Slack.

Connettiti con i membri del team

Hai bisogno di contattare un collega ma non sai bene a chi rivolgerti? Lascia che Agentforce identifichi e mandi messaggi ai membri del team in Slack. Agentforce può anche inviare messaggi diretti tramite prompt o come parte del workflow, permettendoti di tenere automaticamente informati i membri del team su aggiornamenti o modifiche importanti.

Ad esempio, supponiamo che tu abbia ottenuto alcune informazioni importanti su uno dei tuoi maggiori clienti, Azienda. Potresti chiedere ad Agentforce di “inviare un messaggio di Slack al responsabile dell'account Azienda”. Agentforce può anche inviarti un riepilogo dell'account Azienda, aggiornare il canvas con le attività di Azienda e trovare eventuali escalation in #azienda-spa.

Usa i dati conversazionali di Slack per migliorare le risposte

Secondo Gartner, il 47% dei lavoratori ha difficoltà a trovare le informazioni di cui ha bisogno per svolgere il proprio lavoro. Ora Agentforce può attingere ai dati conversazionali pubblici e autorizzati nella tua area di lavoro di Slack attraverso canali, elenchi e canvas per fornire risposte più rilevanti dal punto di vista contestuale. Questa ricchezza di dati non strutturati, basati sulle conversazioni del tuo team, aggiunge un contesto vitale che rende Agentforce un membro potente e competente del tuo team.

Ad esempio, Agentforce può fungere da specialista IT per rilevare automaticamente le interruzioni del servizio. Sfruttando i dati conversazionali nei canali pertinenti di Slack, Agentforce può creare una valutazione iniziale dei sistemi interessati e delle potenziali cause, creare un ticket in Service Cloud, inviare un messaggio diretto alla risorsa IT in loco per la risoluzione e generare un report completo sull'incidente.

Ottimizza il lavoro con Agentforce in Slack

Queste nuove azioni di Slack rafforzano la nostra missione di sbloccare la produttività basata sugli agenti per ogni dipendente con agenti appositamente progettati nel flusso di lavoro. E siamo solo all'inizio. Con Agentforce in Slack, ci impegniamo a evolverci e a soddisfare le crescenti esigenze delle aziende, garantendo che rimangano agili e produttive.

Vuoi provare Agentforce in Slack? Contatta il nostro team di vendita per scoprire come.