El mes pasado, incorporamos Agentforce, la plataforma de trabajo digital para empresas, a Slack. Esto permitió a las empresas implementar agentes de IA de confianza, autónomos y orientados a los empleados en todas las líneas de negocios: ventas, servicios, marketing y comercio.

Hoy, nos complace mejorar Agentforce en Slack con una nueva función: acciones de Slack. Con estas acciones, Agentforce puede ejecutar automáticamente tareas de Slack por ti, en el núcleo del flujo de trabajo. En Agentforce, puedes crear acciones personalizadas para casi cualquier cosa y, con este lanzamiento, los clientes pueden sacar provecho de tres capacidades predefinidas de Slack: crear y actualizar canvas, enviar mensajes directos y buscar usuarios.

Exploremos con mayor profundidad cada una de estas acciones de Slack predefinidas:

Crea y actualiza documentos con Agentforce

Agentforce ahora puede crear y actualizar canvas en Slack por ti. Con esta nueva capacidad, puedes administrar fácilmente diversos documentos importantes directamente dentro de Slack. Ya sea que estés trabajando en planes de cuentas, propuestas, contratos, informes de incidencias, documentos de incorporación, informes de marketing o cualquier otro archivo crítico, Agentforce tiene todo lo que necesitas.

Por ejemplo, puedes pedirle a Agentforce que cree un nuevo canvas titulado “Resumen de cuenta” y que agregue automáticamente detalles de la reunión que acabas de tener. A partir de allí, los equipos pueden seguir colaborando en el canvas, todo esto sin salir de Slack.

Conéctate con miembros del equipo

¿Necesitas comunicarte con un colega, pero ni siquiera sabes con quién? Haz que Agentforce identifique a tus compañeros de equipo y les envíe mensajes en Slack. Además, Agentforce puede enviar mensajes directos a través de indicaciones o como parte de un flujo de trabajo, lo que te permite informar automáticamente a los miembros del equipo sobre actualizaciones o cambios importantes.

Por ejemplo, supongamos que obtuviste información relevante sobre uno de tus clientes más importantes, Ficciones. Puedes darle a Agentforce la indicación “Enviar un mensaje de Slack al propietario de la cuenta de Ficciones”. Por su lado, Agentforce también puede enviarte un resumen de la cuenta de Ficciones, actualizar el canvas con las actividades de la empresa y buscar escalamientos en #ficciones-sa.

Aprovecha los datos conversacionales en Slack para mejorar las respuestas

Según Gartner, el 47 % de los trabajadores tienen dificultades a la hora de encontrar la información que necesitan para hacer su trabajo. Ahora, Agentforce puede hacer uso de los datos conversacionales públicos y obtenidos a través de permisos que se encuentran en los canales, las listas y los canvas de tu espacio de trabajo de Slack para ofrecer respuestas más relevantes a nivel contextual. Este conjunto de datos no estructurados, contenido en las conversaciones de tu equipo, agrega un contexto esencial que convierte a Agentforce en un miembro informado y estratégico del equipo.

Por ejemplo, Agentforce puede desempeñar la función de especialista en TI para detectar automáticamente problemas en el servicio. A partir del uso de datos conversacionales de canales pertinentes de Slack, Agentforce puede realizar una evaluación inicial de los sistemas afectados y las causas potenciales, crear un ticket en Service Cloud, enviar un mensaje directo al responsable local de TI para solicitar una resolución y generar un informe completo de la incidencia.

Emprende acciones con Agentforce en Slack

Estas nuevas acciones de Slack fortalecen nuestra misión de potenciar la productividad de los agentes para cada empleado con agentes diseñados para fines específicos que se incorporan a tu flujo de trabajo. Y esto es solo el comienzo. Con Agentforce en Slack, nos comprometemos a evolucionar y satisfacer las crecientes demandas de las empresas para asegurarnos de que siempre puedan adaptarse y mantener su productividad.

¿Tienes todo listo para probar Agentforce en Slack? Comunícate con nuestro equipo de ventas para averiguar cómo hacerlo.