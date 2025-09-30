No mês passado, disponibilizamos o Agentforce, a plataforma de trabalho digital para empresas, no Slack. Isto permitiu que as empresas implementassem agentes de IA confiáveis e autônomos com foco nos funcionários em todas as linhas de negócios: vendas, serviços, marketing e comércio.

Hoje, é com enorme entusiamo que apresentamos um novo recurso no Agentforce no Slack: ações do Slack. Essas ações permitem que o Agentforce realize tarefas do Slack automaticamente em seu nome, diretamente no fluxo de trabalho. No Agentforce, você pode criar ações personalizadas para quase tudo e, com o lançamento de hoje, os clientes podem aproveitar três novas habilidades pré-criadas do Slack: criar e atualizar canvas, enviar mensagens diretas e procurar usuários.

Vamos analisar cada ação do Slack pré-criada:

Criar e atualizar documentos com o Agentforce

Agora, o Agentforce pode criar e atualizar canvas no Slack em seu nome. Com este novo recurso, você pode facilmente gerenciar uma variedade de documentos essenciais diretamente no Slack. Se você estiver trabalhando em planos de conta, propostas, contratos, relatórios de incidentes, documentos de integração, briefings de marketing ou outros arquivos fundamentais, conte com o Agentforce.

Por exemplo, você pode solicitar que o Agentforce crie um novo canvas intitulado “Resumo da conta” e automaticamente adicionar detalhes da reunião da qual você participou. Nele, as equipes podem continuar colaborando no canvas sem precisarem sair do Slack.

Conectar-se com os membros da equipe

Precisa falar com um colega mas não tem certeza a quem deve perguntar? Permita que o Agentforce identifique e envie uma mensagem aos seus colegas no Slack. O Agentforce também pode enviar mensagens diretas por meio de prompts ou como parte do seu fluxo de trabalho, permitindo que você mantenha os membros da equipe informados automaticamente sobre atualizações ou alterações importantes.

Por exemplo, digamos que você aprendeu algumas informações importantes sobre um dos seus maiores clientes, a Empresa. Você pode pedir ao Agentforce: “Envie uma mensagem do Slack ao dono da conta da Empresa”. O Agentforce também pode enviar para você um resumo da conta da Empresa, atualizar o canvas com as atividades da Empresa e encontrar encaminhamentos na #empresa-sa.

Usar dados conversacionais do Slack para melhorar as respostas

De acordo com a Gartner, 47% dos funcionários têm dificuldade em encontrar as informações que precisam para realizar o trabalho. Agora, o Agentforce pode aproveitar dados conversacionais públicos e autorizados no seu workspace do Slack em canais, listas e canvas para fornecer respostas mais relevantes em termos de contexto. Esta riqueza de dados não estruturados, baseados nas conversas da sua equipe, adiciona um contexto vital que transforma o Agentforce em um membro poderoso e inteligente da sua equipe.

Por exemplo, o Agentforce pode atuar como um especialista de TI para detectar interrupções de serviço automaticamente. Ao usar dados conversacionais disponíveis em canais relevantes do Slack, o Agentforce pode criar uma avaliação inicial de sistemas impactados e as possíveis causas, criar um tíquete no Service Cloud, enviar uma mensagem direta ao recurso de TI no local para resoluções e gerar um relatório completo sobre o incidente.

Realizar ações com o Agentforce no Slack

Essas novas ações do Slack foram criadas com base na nossa missão de desbloquear a produtividade de agentes para cada funcionário com agentes desenvolvidos em seu fluxo de trabalho. E estamos apenas começando. Com o Agentforce no Slack, estamos comprometidos em aprimorar e atender às demandas crescentes das empresas, garantindo que continuem adaptáveis e produtivas.

Tudo pronto para experimentar o Agentforce no Slack? Entre em contato com nossa equipe de vendas para descobrir como.