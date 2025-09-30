El mes pasado conseguimos que Agentforce, la plataforma de trabajo digital para empresas, estuviera disponible en Slack. Así, las empresas pueden desplegar agentes autónomos de IA de confianza y orientados a los empleados de todas las líneas de negocio: ventas, atención al cliente, marketing y comercio.

Hoy estamos encantados de poder presentar Acciones de Slack, una nueva función que supone una mejora de Agentforce en Slack. Estas acciones permiten que Agentforce lleve a cabo tareas de Slack automáticamente en tu nombre, directamente en el flujo de trabajo. En Agentforce, puedes crear acciones personalizadas para casi todo, y con el lanzamiento de hoy los clientes pueden acceder a tres nuevas habilidades predefinidas de Slack: crear y actualizar canvas, enviar mensajes directos y buscar usuarios.

Echemos un vistazo más de cerca a cada acción predefinida de Slack:

Crear y actualizar documentos con Agentforce

Agentforce ahora puede crear y actualizar canvas en Slack en tu nombre. Con esta nueva función, puedes gestionar sin esfuerzo una gran variedad de documentos esenciales directamente en Slack. Independientemente de si estás trabajando en planes de cuentas, propuestas, contratos, informes de incidencias, documentos de incorporación, resúmenes de marketing o cualquier otro archivo importante, puedes contar con Agentforce.

Por ejemplo, podrías pedirle a Agentforce que cree un nuevo canvas titulado “Resumen de cuenta” y que añada automáticamente los detalles de la reunión que acabáis de tener. A partir de ahí, los equipos pueden seguir colaborando en el canvas, todo ello sin salir de Slack.

Conectar con los miembros del equipo

¿Necesitas ponerte en contacto con un compañero pero no sabes a quién preguntar? Deja que Agentforce identifique y envíe un mensaje a tus compañeros de equipo en Slack. Agentforce también puede enviar mensajes directos a través de solicitudes o como parte de tu flujo de trabajo, lo que te permite mantener informados automáticamente a los miembros del equipo sobre actualizaciones o cambios importantes.

Por ejemplo, supongamos que te has enterado de algo importante sobre uno de tus principales clientes, Ficciones. Puedes indicar a Agentforce que “envíe un mensaje de Slack al propietario de la cuenta de Ficciones”. Agentforce también puede enviarte un resumen de la cuenta de Ficciones, actualizar el canvas con las actividades de Ficciones y encontrar derivaciones en #ficciones-inc.

Aprovechar los datos conversacionales de Slack para mejorar las respuestas

Según lo publicado por Gartner, el 47 % de los trabajadores tienen dificultades para encontrar la información que necesitan para hacer su trabajo. Agentforce ahora puede aprovechar los datos conversacionales públicos y autorizados en tu espacio de trabajo de Slack a través de canales, listas y canvas para ofrecer respuestas más relevantes en el contexto. Esta gran cantidad de datos no estructurados, basados en las conversaciones de tu equipo, añade un contexto vital que convierte a Agentforce en un miembro valioso y que tiene mucho que aportar a tu equipo.

Por ejemplo, Agentforce puede actuar como especialista en TI para detectar automáticamente las interrupciones del servicio. Al aprovechar los datos de conversación en los canales relevantes de Slack, Agentforce puede crear una evaluación inicial de los sistemas afectados y las posibles causas, crear un ticket en Service Cloud, enviar un mensaje directo al recurso de TI in situ para su resolución y generar un informe completo de la incidencia.

Actuar con Agentforce en Slack

Estas nuevas Acciones de Slack se basan en nuestra misión de desbloquear la productividad de los agentes para cada empleado con agentes especialmente diseñados en tu flujo de trabajo. Y esto es solo el principio. Con Agentforce en Slack, estamos comprometidos con la evolución y la satisfacción de las crecientes demandas de las empresas, y garantizamos que sigan siendo adaptables y productivas.

¿Estás listo para probar Agentforce en Slack? Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas para descubrir cómo hacerlo.