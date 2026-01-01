Slack에서의 보안

Slack의 사명은 사람들의 업무 생활을 더 간편하고, 즐겁고, 생산적으로 만드는 것입니다. 강한 신뢰를 기반하지 않고는 이 사명을 달성할 수 없을 거라 믿습니다. 그렇기 때문에 보안 관행에 대한 투명성을 유지하고 Slack의 접근 방식에 대한 이해를 돕기 위해 최선을 다하고 있습니다.

업계를 선도하는 Slack의 보안 프로그램은 모든 계층에서 Slack의 조직과 고객의 데이터를 보호하는 심층 방어 개념을 기반으로 하고 있습니다. Slack의 보안 프로그램은 ISO 27000, AICPA 신뢰 서비스 원칙, NIST 표준에 부합합니다.

이 백서를 다운로드하여 아래 항목을 포함한 Slack의 고객 데이터 보호 방법을 알아보세요.