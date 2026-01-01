Sofortnachrichten und mehr, auf dein Geschäft zugeschnitten
Vernetze dein Team, setze Projekte auf und arbeite über Chat, Sprache und Video zusammen. Slack vereinfacht die Kommunikation mit den Personen, mit denen du zusammenarbeitest.
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Alles, was du für Kommunikation und Unterhaltungen brauchst, an einem Ort
Slack wurde so entwickelt, dass Kommunikation so effizient wie möglich abläuft. Du kannst dich in einem Team-Channel unterhalten, die Seitenleiste in einer Direktnachricht nutzen und sogar in einem Huddle deinen Bildschirm teilen. (Mit E-Mails geht das nicht.)
Arbeitsgespräche dort, wo du tätig bist
Mit Slack können alle in deinem Unternehmen unabhängig vom Arbeitsort Geschäfte machen und Nachrichten senden, ohne dabei das Gefühl zu haben, kilometerweit voneinander entfernt zu sitzen, obwohl das vielleicht so ist.
Geschäftliches Gespräch, das Unterhaltungen aus dem Posteingang holt
Auch externe Partner:innen sind Teammitglieder. Mit Slack Connect kannst du beliebige Personen außerhalb deiner Org. in deine Channels aufnehmen und so in Echtzeit mit ihnen zusammenarbeiten.
„Slack spielt bei der Zusammenarbeit unseres Unternehmens mit anderen eine zentrale Rolle und ist für den Beziehungsaufbau mit unseren Kund:innen unverzichtbar. Wir nutzen Slack täglich.“
Brad Lightcap
COO, OpenAI
Große und kleine Teams unterhalten sich in Slack
85 %
der Benutzer:innen sagen, dass Slack die Kommunikation verbessert hat*Wertangaben erfolgen mit Risikoanpassung als Zeitwert über drei Jahre. „Slack: Total Economic Impact™ für Tech-Teams“, Forrester, 2020
86 %
finden, dass sie jetzt besser ortsunabhängig arbeiten können*Wertangaben erfolgen mit Risikoanpassung als Zeitwert über drei Jahre. „Slack: Total Economic Impact™ für Tech-Teams“, Forrester, 2020
88 %
fühlen sich besser mit ihren Teams vernetzt**Wertangaben erfolgen mit Risikoanpassung als Zeitwert über drei Jahre. „Slack: Total Economic Impact™ für Tech-Teams“, Forrester, 2020
Häufig gestellte Fragen
Slack ermöglicht eine einfachere, besser organisierte Form des Arbeitens. Anstatt endlose E-Mail-Unterhaltungen verfolgen zu müssen, wird die Arbeit in Slack in Channels organisiert: flexible Umgebungen für alle Leute, Tools und Dateien, die du benötigst, um deine Arbeit zu erledigen. Im Gegensatz zu E-Mails, bei denen Nachrichten schnell verloren gehen, kannst du in Slack einzelne Personen gezielt mit einer Benachrichtigung ansprechen, wenn du eine schnelle Antwort benötigst. Slack lässt sich auch mit deinen meistgebrauchten Arbeits-Tools verknüpfen, was mit E-Mail einfach nicht möglich ist. Hier findest du zusätzliche Gründe dafür, auf Slack umzustellen.
Direktnachrichten zwischen zwei oder mehreren Mitgliedern sind standardmäßig privat. Diese Chats werden in separaten Gruppen unter „Direktnachrichten“ unterhalb der Liste der Geschlossenen und Offenen Channels auf der linken Seite des Slack-Fensters aufgelistet.
Mit Slack Connect kannst du Personen außerhalb deines Unternehmens zu Direktnachricht-Unterhaltungen einladen, die dann genauso funktionieren wie normale Direktnachrichten in Slack. Sobald eine Einladung gesendet und angenommen wurde, kannst du mit einer Person aus einem anderen Unternehmen Nachrichten austauschen.
Damit die Direktnachrichten-Unterhaltung starten kann, muss dein Unternehmen Slack im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos nutzen. Für das Annehmen einer Einladung zur Direktnachricht reicht jedoch ein kostenloses Abo aus.
In Slack werden Unterhaltungen in Channels organisiert, in denen alle, die Zugriff darauf haben, Ideen austauschen, Entscheidungen treffen und Projekte vorantreiben können. Hierdurch wird die Arbeit von Teams beschleunigt, und sie bleiben stets auf demselben Stand, egal wo sie sich gerade aufhalten.
Mit Slack Connect kannst du darüber hinaus deine Kommunikation mit Partnerunternehmen, Anbietenden, Kund:innen usw. effektiver gestalten, indem du deine Unterhaltungen direkt in Slack einbindest.
Sehr gute Frage. Mit Slack kann dein Unternehmen auf ganz neue Art kommunizieren. Mit Slack gehören E-Mails der Vergangenheit an, denn die Kollaborationsplattform ist schneller, geordneter und sicherer. Anstelle von langen E-Mail-Ketten ist deine gesamte Kommunikation in Channels organisiert, die einfach zu erstellen und zu durchsuchen sind und denen du leicht beitreten kannst. Wenn es für alle Arbeitsabläufe und Prozesse in deinem Unternehmen einen Channel gibt, wissen alle sofort, wo und wie sie ihre Arbeit erledigen können. Für weitere Informationen zu diesem Thema empfehlen wir dir unsere Ressourcenbibliothek.
Gruppenchats zwischen dir und den Empfänger:innen sind geschlossen. Stelle sie dir wie ein privates Gespräch vor, das zwei Personen in einem kleinen Raum führen.
In Channels kannst du die richtigen Personen an einem Ort zusammenbringen und auf ein gemeinsames Ziel ausrichten. Channels können offen oder geschlossen sein, und jedes Mitglied, das einem Channel hinzugefügt wird, kann ganz einfach nachlesen, welche Nachrichten bisher versendet wurden, um auf den neuesten Stand zu kommen.
*Gewichteter Durchschnitt. Grundlage sind 2.707 Umfrageantworten von Slack-Benutzer:innen innerhalb einer Woche in den USA, Großbritannien, Australien und Kanada. Fehlermarge ±2 % bei 95 % KI (Dezember 2021)