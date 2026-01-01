Excelente pregunta. Slack es la nueva forma de comunicarse para toda la empresa. Sustituye el correo electrónico por algo más rápido, mejor organizado y más seguro. En lugar de utilizar cadenas sueltas de correos electrónicos, toda tu comunicación se organiza en canales fáciles de crear, a los que es sencillo unirse y en los que se pueden hacer búsquedas cómodamente. Cuando hay un canal para todo lo que sucede en tu empresa, todo el mundo sabe exactamente dónde acudir para sacar el trabajo adelante. Para saber más sobre el tema, te recomendamos que consultes nuestra Biblioteca de recursos.