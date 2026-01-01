Excelente pregunta. Slack es una nueva forma de comunicación para toda tu empresa. Reemplaza el correo electrónico con algo más rápido, más seguro y mejor organizado. En lugar de en cadenas de correo electrónico independientes, toda la comunicación se organiza en canales que son fáciles de crear y buscar, y a los que resulta sencillo unirse. Cuando hay un canal para cada cosa que pasa en la empresa, todos saben exactamente a dónde ir para avanzar en su trabajo. Para obtener más información acerca de este tema, te recomendamos que consultes nuestra biblioteca de recursos.