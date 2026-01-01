Mensajes instantáneos y más, diseñados para tu negocio
Conecta a tu equipo, organiza proyectos y colabora mediante conversaciones de texto, audio y video. Slack facilita la comunicación con tus compañeros de trabajo.
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Un único lugar para todas tus comunicaciones
Slack está diseñado para que la comunicación sea lo más eficaz posible. Puedes hablar en un canal de tu equipo, conversar en privado con mensajes directos y hasta compartir la pantalla en una junta. (No puedes hacerlo mediante correos electrónicos).
Conversaciones laborales desde cualquier lugar
Con Slack, todas las personas de tu empresa pueden trabajar y enviar mensajes desde cualquier lugar sin perder la cercanía, incluso estando a kilómetros de distancia.
Conversaciones para tu empresa que eliminan la necesidad de usar el correo electrónico
¡Los socios externos también son parte del equipo! Con Slack Connect, puedes incorporar a los canales a cualquier persona externa a tu organización para que puedan colaborar en tiempo real.
«Slack es fundamental para el modo en que nuestra empresa colabora y para aumentar la velocidad, y es esencial para construir relaciones con nuestros clientes. Usamos Slack todos los días».
Brad Lightcap
Director de Operaciones, OpenAI
Los equipos grandes y pequeños pueden conversar en Slack
El 85 %
de los usuarios afirma que Slack ha mejorado la comunicación*Todos los valores se indican en valor actual a tres años ajustado al riesgo. «Estudio Total Economic Impact de Slack para equipos técnicos» de Forrester, 2020.
El 86 %
siente que su capacidad de trabajar de manera remota mejoró*Todos los valores se indican en valor actual a tres años ajustado al riesgo. «Estudio Total Economic Impact de Slack para equipos técnicos» de Forrester, 2020.
El 88 %
se siente más conectado con sus equipos**Todos los valores se indican en valor actual a tres años ajustado al riesgo. «Estudio Total Economic Impact de Slack para equipos técnicos» de Forrester, 2020.
Preguntas frecuentes
Slack ofrece una forma más fácil y más organizada de trabajar. En lugar de cadenas de correo electrónico interminables, en Slack el trabajo se realiza en canales: espacios flexibles para todas las personas, herramientas y archivos que necesitas para realizar tu trabajo. A diferencia del correo electrónico, donde los mensajes se pueden perder rápidamente, puedes captar la atención de una persona específica con una notificación en Slack cuando necesitas una respuesta rápida. Slack también se conecta con las herramientas que más usas para trabajar, cosa que el correo electrónico no puede hacer. Déjanos ofrecerte unas cuantas razones más para que hagas el cambio.
Los mensajes directos entre uno o más miembros son privados de forma predeterminada. Estos chats se enumerarán en un grupo separado con el nombre de mensajes directos debajo de la lista de canales públicos y privados, a la izquierda de la ventana de Slack.
Con Slack Connect puedes enviar invitaciones para iniciar conversaciones de mensajes directos con personas externas a tu empresa, tal como si fueran mensajes directos regulares de Slack. Una vez que se ha enviado y aceptado una invitación, puedes comenzar a intercambiar mensajes con alguien de otra organización.
Si estás iniciando un mensaje directo, tu empresa debe usar un plan de pago de Slack. Las personas con el plan gratuito igualmente pueden aceptar tu invitación para iniciar un mensaje directo.
Slack organiza las conversaciones en canales, donde todos pueden reunirse en un solo lugar para compartir ideas, tomar decisiones y avanzar con el trabajo. Ayuda a los equipos a operar más rápido y a mantenerse sincronizados, estén donde estén.
Con Slack Connect, puedes mejorar la forma en que te comunicas con socios, proveedores, clientes y más al llevar tus conversaciones directamente a Slack.
Excelente pregunta. Slack es una nueva forma de comunicación para toda tu empresa. Reemplaza el correo electrónico con algo más rápido, más seguro y mejor organizado. En lugar de en cadenas de correo electrónico independientes, toda la comunicación se organiza en canales que son fáciles de crear y buscar, y a los que resulta sencillo unirse. Cuando hay un canal para cada cosa que pasa en la empresa, todos saben exactamente a dónde ir para avanzar en su trabajo. Para obtener más información acerca de este tema, te recomendamos que consultes nuestra biblioteca de recursos.
Las conversaciones grupales son privadas entre tú y el destinatario. Son parecidas a conversaciones privadas que podrían tener dos personas en una oficina pequeña.
En cambio, con los canales, puedes reunir a las personas que necesitas en un mismo lugar para que se organicen con un objetivo en común. Los canales pueden ser públicos o privados, y cualquier miembro que se agregue a un canal puede leer los mensajes pasados para ponerse al día.
*Promedio ponderado. Según 2707 respuestas de encuestas de los usuarios semanales de Slack en EE. UU., Reino Unido, Australia y Canadá con un margen de error del ± 2 % al 95 % (diciembre de 2021).