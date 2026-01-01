Grâce à Slack Connect, vous pouvez envoyer des invitations pour entamer des conversations par messages directs avec des personnes d’entreprises externes, de la même manière qu’avec les messages directs classiques de Slack ! Une fois qu’une invitation a été envoyée et acceptée, vous pouvez commencer à échanger des messages avec une personne faisant partie d’une autre entreprise.



Pour pouvoir démarrer un message direct, votre entreprise doit bénéficier d’un forfait Slack payant. Les personnes utilisant le forfait Gratuit pourront tout de même accepter votre invitation à échanger des messages directs.