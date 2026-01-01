ビジネスのスピーディなコミュニケーションは Slack から

チャット、音声、動画によってチームと連携し、プロジェクトを立ち上げ、コラボレーションを行います。Slack によって、一緒に仕事をする人たちといっそうスムーズにコミュニケーションを取れます。

使い方をチェック

各プランのメリットを比較してみましょう。

無制限のメッセージ数
音声会議とビデオ会議
インテグレーションとほかのツール
AI を活用して仕事をする
シングルサインオン（SSO）
管理者ツール
ユーザー管理
フリー

US$0

ずっと無料
90 日間のメッセージ履歴
Slack で送信されるすべてのメッセージは 90 日間保存され、検索できます。有料プランにアップグレードすれば、過去 12 か月のメッセージ、ファイル、およびその他のデータ保存設定にアクセスできます。
1 対 1
Slack ハドルミーティングで音声およびビデオ会議（画面共有を含む）を開いて、リアルタイムで仕事を進めることができます。
10
Slack Marketplace では、Salesforce、Jira、Google ドライブ、ChatGPT など、2,600 種類を超えるアプリを選ぶことができ、どんな業務にも対応できます。
AI を活用して仕事をする
シングルサインオン（SSO）
データのエクスポート
SCIM プロビジョニング
プロ

US$8.75

ユーザー 1 人あたりの月額（月払い）
ユーザー 1 人あたり月額 US$7.25（年払い）
無制限
Slack で共有されるメッセージ、ファイル、会話はすべて保存され、検索ができるため、必要な情報をすぐに見つけて、よりすばやく情報を把握することができます。
グループ
Slack ハドルミーティングで音声およびビデオ会議（画面共有を含む）を開いて、リアルタイムで仕事を進めることができます。
無制限
Slack Marketplace では、Salesforce、Jira、Google ドライブ、ChatGPT など、2,600 種類を超えるアプリを選ぶことができ、どんな業務にも対応できます。
AI による会話の要約
チャンネルとスレッドの情報をワンクリックでキャッチアップ。文字起こし、重要なポイント、実施項目を含む、ミーティングの内容を網羅した要約を入手。
Google 経由の OAuth
Google で Slack にサインインすることで、セキュリティを強化し、利便性を向上させることができます。
データのエクスポート
SCIM プロビジョニング
ベストバリュー
ビジネスプラス
3 か月間 50% オフ*

$18US$9

ユーザー 1 人あたりの月額（月払い）
ユーザー 1 人あたり月額 US$15（年払い）
無制限
Slack で共有されるメッセージ、ファイル、会話はすべて保存され、検索ができるため、必要な情報をすぐに見つけて、よりすばやく情報を把握することができます。
グループ
Slack ハドルミーティングで音声およびビデオ会議（画面共有を含む）を開いて、リアルタイムで仕事を進めることができます。
無制限
Slack Marketplace では、Salesforce、Jira、Google ドライブ、ChatGPT など、2,600 種類を超えるアプリを選ぶことができ、どんな業務にも対応できます。
AI 検索、AI ワークフロー生成、毎日のまとめ、ファイルの要約
Slack の AI では、検索に質問を入力するだけで回答をすぐに入手したり、1 つのプロンプトでワークフローを構築したり、AI を活用したまとめですばやくキャッチアップしたりできます。
SAML ベース
お好みの IDP を利用して Slack にサインインすれば、セキュリティや利便性が高まります。OneLogin、Google、Microsoft Azure、Okta など、最大 12 の SSO 設定から選択できます。
データのエクスポート
ワークスペースのオーナーと管理者は、すべてのチャンネルと会話（必要に応じて、かつ法律で許容された範囲で、プライベートチャンネルとダイレクトメッセージも含む）からデータをエクスポートできます。
SCIM プロビジョニング
Slack は、SCIM（System for Cross-domain Identity Management）の仕様に基づいた、メンバーのプロビジョニングに対応しています。プロビジョニングを使用するには、対応の ID プロバイダの利用とコネクタアプリが必要です。
コミュニケーションとチャットに必要なものすべてが 1 か所に

Slack はできる限り効率的なコミュニケーションを実現するようにデザインされています。チームのチャンネル、DM 内のサイドバー、ハドルミーティングの画面共有でもチャットできます。（メールではできないことです）。

    社外のパートナーもチームのメンバーです。Slack コネクトを使えば、オーガナイゼーション外の人にチャンネルに参加してもらい、リアルタイムで一緒に仕事を進めることができます。

    どこからでも使えるコミュニケーションアプリ

    Slack を使うと、社内の全員がコミュニケーションをとり、どこからでもメッセージを送信することができるので、相手が遠く離れた場所にいても隣の席で働いているような感覚は変わりません。

      Slack で社外メンバーとコミュニケーションする方法

      社外のパートナーもチームのメンバーです。Slack コネクトを使えば、オーガナイゼーション外の人にチャンネルに参加してもらい、リアルタイムで一緒に仕事を進めることができます。

        「Slack は、当社でのコラボレーションや業務加速化の中心的な存在であり、お客さまとの関係構築にも欠かせません。実際に、毎日 Slack を使っています」

        Brad Lightcap 氏

        OpenAI、COO

        大小さまざまなチームが Slack でコミュニケーション

        • 85%

          Slack でコミュニケーションが改善したと回答したユーザーの割合*すべての値は、リスク調整後の 3 年間の現在価値で報告されています。「The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams」、Forrester、2020 年。

        • 86%

          リモートワークでの仕事が進めやすくなったと感じているユーザーの割合*すべての値は、リスク調整後の 3 年間の現在価値で報告されています。「The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams」、Forrester、2020 年。

        • 88%

          チームの連携が深まったと感じているユーザーの割合**すべての値は、リスク調整後の 3 年間の現在価値で報告されています。「The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams」、Forrester、2020 年。

        よくある質問

        Slack ではチャンネルで仕事が進みます。チャンネルとは、仕事に必要なメンバーやツール、ファイルをすべて集約できる柔軟なスペースです。そのためだらだらと続くメールとは異なり、Slack では仕事が整理され進めやすい状態になります。またメールではメッセージがすぐに埋もれてしまいますが、Slack では通知機能を使ってすぐに確認してほしい相手の注意を引くことも可能です。さらに、メールにはできないこととして、よく使うツールを Slack に連携できることが挙げられます。これはメールでは不可能です。ほかにも Slack への切り替えをおすすめする理由はこちらを参照してください。

        1 人または複数のメンバーとの間のダイレクトメッセージは、デフォルトでプライベートに設定されています。これらのチャットは、Slack ウィンドウの左側の、プライベートチャンネルとパブリックチャンネルの下に、「ダイレクトメッセージ」というグループでリストが個別に表示されます。

        Slack コネクトを使えば、社外の人にダイレクトメッセージの招待を送信して、会話を始めることができます。その方法は社内のDMと同じです。招待が承諾されると、ほかのオーガナイゼーションのメンバーとメッセージのやり取りを始められます。

        ダイレクトメッセージを始める場合は、自社が Slack の有料プランを利用していることが必要です。DM を受け取る側は、フリープランのユーザーでも、招待を承諾できます。

        Slack を使用すると、会話をチャンネルで整理できます。全員がチャンネルに集まって、アイデアを共有し、決定を下して、仕事を進めていけます。このようにすることで、チームの仕事のスピードが上がり、メンバーがどこにいても認識を統一できます。

        Slack コネクトを使ってパートナーやベンダー、クライアントと Slack で会話することで、さらにスムーズなコミュニケーションを実現できます。

        よくぞ聞いてくださいました！Slack は会社全体でコミュニケーションできる新しい方法です。Slack があればスピーディかつ安全にやり取りできるため、メールの出番がなくなります。分散しがちなメールでのやり取りと違って、すべてのコミュニケーションをチャンネルに整理できるのが特徴です。チャンネルは簡単に作成、参加、検索できます。社内のあらゆる事柄をチャンネルにまとめることで、誰もが必要な情報にスムーズにアクセスできます。 詳しくは、リソースライブラリを参照してください。

        グループチャットは、あなたと相手の間だけのやり取りです。小さな部屋でプライベートな会話をしているようなイメージです。

        一方、チャンネルは、共通の目標に向けて、関係者を 1 つの場所に集めたい時に役立ちます。チャンネルはパブリックにもプライベートにも設定できます。チャンネルに参加したメンバーは、過去のメッセージを読むことで、簡単に会話に追いつけます。

        *加重平均。毎週 Slack を利用する米国、英国、オーストラリア、カナダのユーザーを対象にしたアンケートの回答 2,707 件に基づく（許容誤差 ±2%、信頼区間 95%）（2021 年 12 月）

        Slack でチームをまとめる

