コミュニケーションとチャットに必要なものすべてが 1 か所に
Slack はできる限り効率的なコミュニケーションを実現するようにデザインされています。チームのチャンネル、DM 内のサイドバー、ハドルミーティングの画面共有でもチャットできます。（メールではできないことです）。
チャット、音声、動画によってチームと連携し、プロジェクトを立ち上げ、コラボレーションを行います。Slack によって、一緒に仕事をする人たちといっそうスムーズにコミュニケーションできます。
ずっと無料。クレジットカードは不要です。
Slack はできる限り効率的なコミュニケーションを実現するようにデザインされています。チームのチャンネル、DM 内のサイドバー、ハドルミーティングの画面共有でもチャットできます。（メールではできないことです）。
Slack を使うと、社内の全員がコミュニケーションをとり、どこからでもメッセージを送信することができるので、相手が遠く離れた場所にいても、隣の席で働いているような感覚は変わりません。
社外のパートナーもチームのメンバーです。Slack コネクトを使えば、オーガナイゼーション外の人にチャンネルに参加してもらい、リアルタイムで一緒に仕事を進めることができます。
「Slack は、当社でのコラボレーションの中心であり、業務のスピードを上げるツールであり、お客さまとの関係構築にも欠かせません。実際に、毎日 Slack を使っています」
85%
Slack でコミュニケーションが改善したと回答したユーザーの割合* すべての値は、リスク調整後の 3 年間の現在価値で報告されています。「The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams」、Forrester、2020 年。
86%
リモートワークでの仕事が進めやすくなったと感じているユーザーの割合* すべての値は、リスク調整後の 3 年間の現在価値で報告されています。「The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams」、Forrester、2020 年。
88%
チームの連携が深まったと感じているユーザーの割合* すべての値は、リスク調整後の 3 年間の現在価値で報告されています。「The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams」、Forrester、2020 年。
Slack を使うと、シンプルで効率的な働き方を実現できます。延々と続くメールのやり取りの代わりに、Slack ではチャンネルで仕事を進めることができます。チャンネルは柔軟なスペースで、仕事を完成させるために必要なメンバーやツール、ファイルをすべて集めることができます。メッセージがすぐに埋もれてしまいがちなメールとは異なり、Slack の通知機能を使用すると、回答がすぐに必要な時に特定のメンバーの注意をひくことができます。仕事で頻繁に使うツールを Slack と連携することも可能です。これはメールでは不可能です。Slack への切り替えをおすすめするその他の理由についても、ぜひお読みください。
1 人または複数のメンバーとの間のダイレクトメッセージは、デフォルトでプライベートに設定されています。これらのチャットは、Slack ウィンドウの左側の、プライベートチャンネルとパブリックチャンネルの下に、「ダイレクトメッセージ」というグループでリストが個別に表示されます。
Slack コネクトを使用すると、Slack で通常の DM をやり取りするように、ダイレクトメッセージへの招待を社外の人に送信して、会話を始めることができます。送信された招待が承諾されると、ほかのオーガナイゼーションのメンバーとメッセージのやり取りを始めることができます。
ダイレクトメッセージを始める場合は、所属する会社が Slack の有料プランを利用していることが必要です。フリープランの利用者でも、届いた招待を承諾して DM を使い始めることが可能です。
Slack を使用すると、会話をチャンネルで整理できます。全員がチャンネルに集まって、アイデアを共有し、決定を下して、仕事を進めていけます。このようにすることで、チームの仕事のスピードが上がり、メンバーがどこにいても認識を統一できます。
Slack コネクトを使ってパートナーやベンダー、クライアントと Slack で会話することで、さらにスムーズなコミュニケーションを実現できます。
Slack は、全社的なコミュニケーションを促進するSlack は、全社で使える新たなコミュニケーションツールです。Slack があればスピーディかつ安全にやり取りできるため、メールの出番がなくなります。またメールでのバラバラのやり取りと違って、すべてのコミュニケーションをチャンネルに整理できます。チャンネルの作成や参加、検索は簡単です。社内で起こっていることがすべてチャンネルにまとまっていれば、欲しい情報がどこで手に入るのか誰でもわかるようになります。このトピックの詳細については、リソースライブラリを参照してください。
グループチャットは、あなたと相手の間だけのやり取りです。小さな部屋でプライベートな会話をしているようなイメージです。
一方、チャンネルは、共通の目標のもとで、関係者を 1 つの場所に集めたい時に役立ちます。チャンネルはパブリックにもプライベートにも設定できます。チャンネルに参加したメンバーは、過去のメッセージを読むことで、簡単に会話に追いつけます。