무제한 메시징
음성 및 화상 미팅
통합 및 기타 도구
AI 기반 업무
SSO(Single Sign-On)
관리자 도구
사용자 관리
무료

US$0

평생 무료
90일간의 메시지 내역
Slack에서 전송된 모든 메시지는 90일간 저장되며 완전한 검색 기능을 지원합니다. 유료 플랜으로 업그레이드하면 이전 12개월간의 메시지, 파일, 추가 데이터 보존 설정에 액세스할 수 있습니다.
일대일
Slack 허들을 사용해 오디오 및 비디오 미팅(화면 공유 포함)을 통해 실시간으로 협력하세요.
10
Slack Marketplace에 있는 2,600개가 넘는 앱 중에서 선택하여 Salesforce, Jira, Google Drive, ChatGPT 등에서 수행하는 모든 유형의 작업을 지원할 수 있습니다.
AI 기반 업무
SSO(Single Sign-On)
데이터 내보내기
SCIM 프로비저닝
Pro

US$8.75

월간 결제 시 사용자당 월별 금액
연간 결제 시 사용자당 월별 US$7.25
무제한
Slack에서 공유되는 모든 메시지, 파일, 대화는 저장되고 완전한 검색을 지원하므로 필요한 내용을 찾을 수 있고 업무 속도를 높일 수 있습니다.
그룹
Slack 허들을 사용해 오디오 및 비디오 미팅(화면 공유 포함)을 통해 실시간으로 협력하세요.
무제한
Slack Marketplace에 있는 2,600개가 넘는 앱 중에서 선택하여 Salesforce, Jira, Google Drive, ChatGPT 등에서 수행하는 모든 유형의 작업을 지원할 수 있습니다.
AI 대화 요약
한 번의 클릭으로 채널 및 스레드를 따라잡으세요. 스크립트, 핵심 요점 및 작업 항목이 포함된 미팅에 대한 종합적인 요약을 확인하세요.
Google OAuth
더 나은 보안과 편의를 위해 Google로 Slack에 로그인하세요.
데이터 내보내기
SCIM 프로비저닝
최고의 가치
Business+
3개월간 50% 할인*

$18US$9

월간 결제 시 사용자당 월별 금액
연간 결제 시 사용자당 월별 US$15
무제한
Slack에서 공유되는 모든 메시지, 파일, 대화는 저장되고 완전한 검색을 지원하므로 필요한 내용을 찾을 수 있고 업무 속도를 높일 수 있습니다.
그룹
Slack 허들을 사용해 오디오 및 비디오 미팅(화면 공유 포함)을 통해 실시간으로 협력하세요.
무제한
Slack Marketplace에 있는 2,600개가 넘는 앱 중에서 선택하여 Salesforce, Jira, Google Drive, ChatGPT 등에서 수행하는 모든 유형의 작업을 지원할 수 있습니다.
AI 검색, AI 워크플로 생성, 매일 한 눈에 정리, 파일 요약
Slack의 AI를 사용하는 경우 검색에 질문을 입력하기만 하면 즉시 답변을 얻을 수 있고 단일 프롬프트에서 워크플로를 구축하고 AI 기반 한 눈에 정리로 빠르게 따라잡을 수 있습니다.
SAML 기반
선택한 IDP를 통해 Slack에 로그인하여 추가적인 보안과 편의성을 누리세요. OneLogin, Google, Microsoft Azure, Okta를 포함하여 최대 12개의 SSO 구성 중 선택할 수 있습니다.
데이터 내보내기
워크스페이스 소유자 및 관리자는 필요에 따라 법률에서 허용하는 한도 내에서 비공개 채널과 다이렉트 메시지를 포함한 모든 채널과 대화의 데이터를 내보낼 수 있습니다.
SCIM 프로비저닝
Slack은 SCIM(도메인간 ID 관리 시스템) 표준을 통한 멤버 프로비저닝을 지원합니다. 프로비저닝을 사용하려면 지원되는 ID 제공업체와 함께 커넥터 앱을 사용해야 합니다.
커뮤니케이션과 채팅에 필요한 모든 것을 한 곳에서 해결

Slack은 최대한 커뮤니케이션이 효율적으로 이루어지도록 설계되었습니다. 팀 채널, DM의 사이드바에서 채팅하고 허들의 화면 공유에서도 채팅할 수 있습니다. (이메일에서는 할 수 없습니다.)

    외부 파트너도 팀 멤버입니다! Slack Connect를 사용하면 조직 외부의 사람을 데려와 채널에 참여시킬 수 있어 실시간으로 협업할 수 있습니다.

    어디서나 사용할 수 있는 커뮤니케이션 앱

    Slack을 사용하면 회사의 모든 사람이 어디에 있든 커뮤니케이션하고 메시지를 보낼 수 있어 멀리 떨어져 있어도 함께 일하고 있다는 소속감을 항상 느낄 수 있습니다.

      Slack에서 회사 외부 사람들과 커뮤니케이션

      외부 파트너도 팀 멤버입니다! Slack Connect를 사용하면 조직 외부의 사람을 데려와 채널에 참여시킬 수 있어 실시간으로 협업할 수 있습니다.

        “업무 속도를 높이기 위해 저희 회사가 협업할 수 있는 주요 공간을 제공하는 Slack은 고객과의 관계 형성에 필수적인 요소입니다. 저희는 매일 Slack을 사용하죠.”

        Brad Lightcap

        최고 운영 책임자, OpenAI

        Slack에서 크고 작은 팀들이 소통합니다

        • 85%

          Slack이 커뮤니케이션을 개선했다고 답변한 사용자의 비율*모든 값은 위험 조정된 3년의 현재 가치로 보고됩니다. "Slack이 기술 팀에 미치는 총 경제 효과" Forrester, 2020

        • 86%

          원격 근무 능력이 향상됐다고 느끼는 직원의 비율*모든 값은 위험 조정된 3년의 현재 가치로 보고됩니다. "Slack이 기술 팀에 미치는 총 경제 효과" Forrester, 2020

        • 88%

          팀과 더욱 연결되어 있음을 느끼는 직원 비율**모든 값은 위험 조정된 3년의 현재 가치로 보고됩니다. "Slack이 기술 팀에 미치는 총 경제 효과" Forrester, 2020

        자주 묻는 질문

        Slack은 보다 간편하고 체계적인 업무 방식을 제공합니다. 끝없이 줄줄이 이어지는 이메일과 달리 Slack은 작업 수행에 필요한 모든 작업자, 도구 및 파일을 채널이라는 유연한 공간에 모아 작업합니다. 메시지가 한순간에 손실될 수 있는 이메일과 달리, Slack의 알림을 사용하면 특정 사용자의 빠른 응답이 필요할 때 해당 사용자의 주의를 환기시킬 수 있습니다. 자주 사용하는 업무 도구를 Slack에 연결할 수도 있습니다. 이 또한 이메일에서는 불가능한 기능이죠. 그 밖에도 Slack으로 전환해야 하는 이유는 많습니다.

        한 명 또는 여러 멤버와 주고받은 다이렉트 메시지는 기본적으로 비공개입니다. 이러한 채팅은 Slack 창 왼쪽에 있는 비공개 및 공개 채널 리스트 아래의 다이렉트 메시지에 별도 그룹으로 표시됩니다.

        Slack의 일반 DM과 마찬가지로 Slack Connect를 사용하여 회사 외부 사람을 초대하고 이들과 다이렉트 메시지 대화를 시작할 수 있습니다. 초대를 보내고 수락하면 외부 조직 작업자와도 메시지를 교환할 수 있습니다.

        다이렉트 메시지를 시작하려면 고객님 회사에서 유료 플랜으로 Slack을 사용해야 합니다. 무료 플랜 가입자도 초대를 수락하여 DM을 시작할 수 있습니다.

        Slack은 모두가 한자리에 모여 아이디어를 공유하고 결정을 내리고 작업을 진행할 수 있는 채널에 대화를 구성합니다. 이를 통해 팀이 어디에 있든 더욱 빠르게 작업하고 실시간으로 정보를 공유할 수 있습니다.

        또한 Slack Connect를 사용하면 Slack에서 바로 대화함으로써 파트너, 벤더, 클라이언트 등과의 커뮤니케이션 방식을 개선할 수 있습니다.

        좋은 질문입니다. Slack은 회사 전체가 커뮤니케이션할 수 있는 새로운 방법입니다. 더 빠르고, 체계적이고, 안전한 기능으로 이메일을 대체할 수 있습니다. 사용자가 계속 일회성 이메일을 보내는 대신, Slack이 모든 커뮤니케이션 내역을 쉽게 만들고, 참여하고, 검색할 수 있는 채널에 정리해 드립니다. 회사의 모든 진행 상황이 정리된 채널이 마련되어 있으면 누구나 정확히 어디서 일을 처리해야 할지 알 수 있습니다. 이 주제에 대해 자세히 알아보려면 리소스 라이브러리를 확인해 보세요.

        그룹 채팅은 사용자와 수신자 사이에 비공개로 진행됩니다. 두 사람이 작은 방에서 사적으로 나누는 대화로 생각할 수 있지요.

        채널을 사용하면 한 공간에 올바른 사람들을 모으고 공동 목표를 중심으로 조직을 구성할 수 있습니다. 채널은 공개 또는 비공개로 생성할 수 있으며 채널에 추가된 모든 멤버는 상황 파악에 필요한 과거의 메시지들을 쉽게 확인할 수 있습니다.

        *가중치 평균. 미국, 영국, 오스트레일리아 및 캐나다의 주간 Slack 사용자가 참여한 2,707개의 설문 조사 응답 기반, 95% CI에서의 오차 범위 ±2%(2021년 12월)

