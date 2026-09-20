그룹 채팅은 사용자와 수신자 사이에 비공개로 진행됩니다. 두 사람이 작은 방에서 사적으로 나누는 대화라고 생각할 수 있습니다.

채널을 사용하면 한 공간에 적임자들을 모으고 공동 목표를 중심으로 조직을 구성할 수 있습니다. 채널은 공개 또는 비공개로 생성할 수 있으며 채널에 추가된 모든 멤버는 상황 파악에 필요한 과거의 메시지들을 쉽게 확인할 수 있습니다.