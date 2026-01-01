간편하고, 즐겁고, 생산적인 협업 방법
팀을 연계하고 프로젝트를 설정하고 채팅, 음성, 화상으로 협업하세요. Slack을 사용하면 함께 일하는 사람들과 더 쉽게 협업할 수 있습니다.
혜택을 비교하세요.
Slack은 최대한 커뮤니케이션이 효율적으로 이루어지도록 설계되었습니다. 팀 채널, DM의 사이드바에서 채팅하고 허들의 화면 공유에서도 채팅할 수 있습니다. (이메일에서는 할 수 없습니다.)
어디서나 사용할 수 있는 협업 도구
Slack을 사용하면 회사의 모든 사람이 어디에 있든 업무를 처리하고 협업할 수 있어 멀리 떨어져 있어도 함께 일하고 있다는 소속감을 항상 느낄 수 있습니다.
모든 규모의 회사 또는 팀을 위한 협업 플랫폼
팀원이 2명이든 200명이든 커뮤니케이션, 타사 앱 및 기타 도구들을 한 곳에 모으면 시간을 절약하고 생산성을 높이며 보다 효과적으로 협업할 수 있습니다.
Slack에서 크고 작은 팀들이 협업합니다
85%
Slack이 커뮤니케이션을 개선했다고 답변한 사용자의 비율*모든 값은 위험 조정된 3년의 현재 가치로 보고됩니다. "Slack이 기술 팀에 미치는 총 경제 효과" Forrester, 2020
86%
원격 근무 능력이 향상됐다고 느끼는 직원의 비율*모든 값은 위험 조정된 3년의 현재 가치로 보고됩니다. "Slack이 기술 팀에 미치는 총 경제 효과" Forrester, 2020
88%
팀과 더욱 연결되어 있음을 느끼는 직원 비율**모든 값은 위험 조정된 3년의 현재 가치로 보고됩니다. "Slack이 기술 팀에 미치는 총 경제 효과" Forrester, 2020
자주 묻는 질문
Slack은 보다 간편하고 체계적인 업무 방식을 제공합니다. 끝없이 줄줄이 이어지는 이메일과 달리 Slack은 작업 수행에 필요한 모든 작업자, 도구 및 파일을 채널이라는 유연한 공간에 모아 작업합니다. 메시지가 한순간에 손실될 수 있는 이메일과 달리, Slack의 알림을 사용하면 특정 사용자의 빠른 응답이 필요할 때 해당 사용자의 주의를 환기시킬 수 있습니다. 자주 사용하는 업무 도구를 Slack에 연결할 수도 있습니다. 이 또한 이메일에서는 불가능한 기능이죠. 그 밖에도 Slack으로 전환해야 하는 이유는 많습니다.
한 명 또는 여러 멤버와 주고받은 다이렉트 메시지는 기본적으로 비공개입니다. 이러한 채팅은 Slack 창 왼쪽에 있는 비공개 및 공개 채널 리스트 아래의 다이렉트 메시지에 별도 그룹으로 표시됩니다.
Slack의 일반 DM과 마찬가지로 Slack Connect를 사용하여 회사 외부 사람을 초대하고 이들과 다이렉트 메시지 대화를 시작할 수 있습니다. 초대를 보내고 수락하면 외부 조직 작업자와도 메시지를 교환할 수 있습니다.
다이렉트 메시지를 시작하려면 고객님 회사에서 유료 플랜으로 Slack을 사용해야 합니다. 무료 플랜 가입자도 초대를 수락하여 DM을 시작할 수 있습니다.
Slack은 모두가 한자리에 모여 아이디어를 공유하고 결정을 내리고 작업을 진행할 수 있는 채널에 대화를 구성합니다. 이를 통해 팀이 어디에 있든 더욱 빠르게 작업하고 실시간으로 정보를 공유할 수 있습니다.
또한 Slack Connect를 사용하면 Slack에서 바로 대화함으로써 파트너, 벤더, 클라이언트 등과의 커뮤니케이션 방식을 개선할 수 있습니다.
좋은 질문입니다. Slack은 회사 전체가 커뮤니케이션할 수 있는 새로운 방법입니다. 더 빠르고, 체계적이고, 안전한 기능으로 이메일을 대체할 수 있습니다. 사용자가 계속 일회성 이메일을 보내는 대신, Slack이 모든 커뮤니케이션 내역을 쉽게 만들고, 참여하고, 검색할 수 있는 채널에 정리해 드립니다. 회사의 모든 진행 상황이 정리된 채널이 마련되어 있으면 누구나 정확히 어디서 일을 처리해야 할지 알 수 있습니다. 이 주제에 대해 자세히 알아보려면 리소스 라이브러리를 확인해 보세요.
그룹 채팅은 사용자와 수신자 사이에 비공개로 진행됩니다. 두 사람이 작은 방에서 사적으로 나누는 대화로 생각할 수 있지요.
채널을 사용하면 한 공간에 올바른 사람들을 모으고 공동 목표를 중심으로 조직을 구성할 수 있습니다. 채널은 공개 또는 비공개로 생성할 수 있으며 채널에 추가된 모든 멤버는 상황 파악에 필요한 과거의 메시지들을 쉽게 확인할 수 있습니다.
