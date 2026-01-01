좋은 질문입니다. Slack은 회사 전체가 커뮤니케이션할 수 있는 새로운 방법입니다. 더 빠르고, 체계적이고, 안전한 기능으로 이메일을 대체할 수 있습니다. 사용자가 계속 일회성 이메일을 보내는 대신, Slack이 모든 커뮤니케이션 내역을 쉽게 만들고, 참여하고, 검색할 수 있는 채널에 정리해 드립니다. 회사의 모든 진행 상황이 정리된 채널이 마련되어 있으면 누구나 정확히 어디서 일을 처리해야 할지 알 수 있습니다. 이 주제에 대해 자세히 알아보려면 리소스 라이브러리를 확인해 보세요.