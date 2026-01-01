Acelere a comunicação de sua empresa com o Slack
Conecte sua equipe, configure projetos e colabore por chat, áudio e vídeo. O Slack facilita a comunicação com as pessoas com quem você trabalha.
Não é necessário cartão de crédito
Todas as suas necessidades de comunicação e chat em um único lugar
O Slack foi projetado para garantir a comunicação mais eficiente possível. Você pode conversar em um canal da equipe, na barra lateral em uma MD e até mesmo compartilhar a tela em um círculo. (Você não consegue fazer isso tudo usando seu e-mail.)
Um app de comunicação que funciona onde quer que você esteja
Com o Slack, todos na empresa podem fazer negócios e trocar mensagens seja qual for o lugar, sem nunca perder a sensação de proximidade, mesmo a quilômetros de distância.
Converse com pessoas de fora da empresa no Slack
Os parceiros externos também são membros da equipe! Com o Slack Connect, você pode convidar pessoas de fora da sua organização para participar dos seus canais, permitindo a colaboração em tempo real.
“O Slack desempenha um papel essencial na colaboração interna da nossa empresa, impulsionando a produtividade, e também é fundamental na comunicação com os nossos clientes. Usamos o Slack todos os dias.”
Equipes grandes e pequenas se comunicam no Slack
85%
dos usuários afirmam que o Slack melhorou a comunicação*Todos os números são divulgados no valor presente de três anos com ajustes de riscos. “O Total Economic Impact do Slack para equipes técnicas”, Forrester, 2020.
86%
sentem que a capacidade de trabalhar remotamente melhorou*Todos os números são divulgados no valor presente de três anos com ajustes de riscos. “O Total Economic Impact do Slack para equipes técnicas”, Forrester, 2020.
88%
sentem-se mais conectados com as suas equipes**Todos os números são divulgados no valor presente de três anos com ajustes de riscos. “O Total Economic Impact do Slack para equipes técnicas”, Forrester, 2020.
Perguntas frequentes
O Slack oferece um jeito mais fácil e organizado de trabalhar. Em vez de conversas infinitas por e-mail, o trabalho acontece em canais no Slack, que são espaços flexíveis para todas as pessoas, as ferramentas e os arquivos de que você precisa para trabalhar. No Slack, você pode chamar a atenção de uma pessoa específica quando uma resposta rápida for necessária, ao contrário dos e-mails, nos quais as mensagens podem se perder rapidamente. O Slack também se conecta com as ferramentas de trabalho que você mais usa, algo impossível de fazer no e-mail. Veja outros motivos para fazer essa mudança.
As mensagens diretas entre um ou vários membros são privadas por padrão. Esses chats são listados em um grupo separado em Mensagens diretas abaixo da lista de canais privados e públicos à esquerda da janela do Slack.
Com o Slack Connect, você pode enviar convites para iniciar conversas em mensagens diretas com pessoas de fora da sua empresa, exatamente como qualquer outra MD no Slack. Após o envio e a aceitação do convite, você pode começar a trocar mensagens com alguém de outra organização.
Caso você esteja iniciando uma mensagem direta, sua empresa deve usar o Slack em um plano pago. Pessoas no plano gratuito ainda podem aceitar seu convite para iniciar uma MD.
O Slack organiza as conversas em canais. Assim, todos podem se reunir em um único lugar para compartilhar ideias, tomar decisões e agilizar o trabalho. Ele ajuda as equipes a trabalhar de forma mais rápida e ficar por dentro de tudo, em qualquer lugar.
Com o Slack Connect, você também pode melhorar a comunicação com parceiros, fornecedores, clientes e outras partes interessadas reunindo as conversas diretamente no Slack.
Ótima pergunta. O Slack oferece uma nova forma de comunicação para toda a sua empresa. Ele substitui os e-mails por algo mais rápido, organizado e seguro. Em vez de vários e-mails, toda a comunicação é organizada em canais, que são fáceis de criar, participar e pesquisar. Quando existe um canal para cada detalhe da empresa, todos sabem exatamente onde consultar para realizar as tarefas. Para saber mais sobre o assunto, recomendamos que você dê uma olhada na nossa Biblioteca de recursos.
Os chats em grupo são privados entre você e o destinatário. Eles são como uma conversa particular entre duas pessoas em uma sala pequena.
Com os canais, você pode reunir as pessoas certas em um só espaço e organizar-se em prol de um objetivo comum. Os canais podem ser públicos ou privados, e qualquer membro que seja adicionado a um canal pode ler facilmente as mensagens anteriores para ficar por dentro de tudo.
*Média ponderada. Com base em 2.707 respostas a uma pesquisa com usuários semanais do Slack nos EUA, no Reino Unido, na Austrália e no Canadá com uma margem de erro de ± 2% e com um intervalo de confiança de 95% (dezembro de 2021).