更快速的業務溝通從 Slack 開始

方便團隊彼此交流互動，還可以設定專案，並透過聊天、語音和視訊等方式協作。Slack 讓你更方便與共事對象溝通。

  • GM Logo
  • OpenAI Logo
  • Target Logo
  • Paramount Logo
  • Stripe Logo

瞭解運作方式

比較優點。

比較優點。

通訊無限制
語音和視訊會議
整合與其他工具
AI 工作幫手
單一登入 (SSO)
管理員工具
使用者管理
免費版

0 美元

永遠免費
開始使用
90 天訊息記錄
使用 Slack 傳送的每則訊息都會保留 90 天，而且都可以搜尋得到。升級至付費方案，即可存取前 12 個月的訊息、檔案及其他資料保留設定。
1:1
使用 Slack 微型會議，透過影音會議 (包括螢幕共享) 與人員即時合作。
10 個
Slack Marketplace 中有 Salesforce、Jira、Google 雲端硬碟和 ChatGPT 等超過 2,600 種應用程式可選擇，協助你完成手頭上任何工作。
AI 工作幫手
單一登入 (SSO)
資料匯出
SCIM 佈建
Pro

8.75 美元

每位使用者每月的費用 (月繳)
每位使用者每月 7.25 美元 (年繳)
無限制
在 Slack 中共用的每個訊息、檔案和對話都會儲存，還能搜尋到完整內容，因此你可找到所需資料，更迅速地掌握情況。
群組
使用 Slack 微型會議，透過影音會議 (包括螢幕共享) 與人員即時合作。
無限制
Slack Marketplace 中有 Salesforce、Jira、Google 雲端硬碟和 ChatGPT 等超過 2,600 種應用程式可選擇，協助你完成手頭上任何工作。
AI 對話摘要
按一下即可快速瞭解頻道和對話串內容。取得會議的完整摘要，包括文字轉出記錄、重點和行動項目。
使用 Google 進行 OAuth
使用 Google 登入 Slack 更安全便利。
資料匯出
SCIM 佈建
最具價值
Business+
3 個月折 50%*

189 美元

每位使用者每月的費用 (月繳)
每位使用者每月 15 美元 (年繳)
無限制
在 Slack 中共用的每個訊息、檔案和對話都會儲存，還能搜尋到完整內容，因此你可找到所需資料，更迅速地掌握情況。
群組
使用 Slack 微型會議，透過影音會議 (包括螢幕共享) 與人員即時合作。
無限制
Slack Marketplace 中有 Salesforce、Jira、Google 雲端硬碟和 ChatGPT 等超過 2,600 種應用程式可選擇，協助你完成手頭上任何工作。
AI 搜尋、產生 AI 工作流程、每日要點回顧，以及檔案摘要
有了 Slack 的 AI，你可以做到許多事情，像是在搜尋中輸入問題獲得即時答覆、提供一則提示來建立工作流程，還有利用 AI 生成的要點回顧快速掌握重要內容。
以 SAML 為基礎
你可以透過所選的 IDP 登入 Slack，提升安全性和便利性。最多有 12 種 SSO 設定可選擇，包括 OneLogin、Google、Microsoft Azure 和 Okta。
資料匯出
如果法律允許而且有需要，工作空間擁有者和管理員可從所有頻道和對話匯出資料，包含私人頻道和私訊。
SCIM 佈建
Slack 支援使用跨網域身分識別管理 (SCIM) 標準系統來佈建成員。如要進行佈建，必須使用連接器應用程式來搭配支援的身分提供者。
*適用條款

所有溝通和聊天需要，在同一個地方通通滿足

Slack 的設計宗旨是盡可能提高溝通效率。你可以在團隊頻道、側欄中的私訊，甚至在微型會議中共享螢幕時聊天。(用電子郵件可辦不到。)

    外部合作夥伴也是團隊成員！Slack Connect 讓你可以將任何組織外部人員加入頻道，即時展開合作。

    隨時隨地都能使用的通訊應用程式

    有了 Slack，公司的所有人隨時隨地都可以交流溝通、傳送訊息，即便相隔千里仍感覺彼此並肩同行。

      在 Slack 中與公司外部人員溝通

      外部合作夥伴也是團隊成員！Slack Connect 讓你可以將任何組織外部人員加入頻道，即時展開合作。

        「Slack 是我們公司協作的核心，不但可以加快速度，更是與客戶建立關係不可或缺的一部分。我們每天都使用 Slack。」

        Brad Lightcap

        OpenAI 營運長

        開始使用閱讀客戶案例

        大大小小的團隊都在 Slack 中溝通交流

        • 85%

          的使用者表示 Slack 改善了溝通*所有報告的值都經過風險調整，是三年週期的現值。「Slack 對科技團隊的整體經濟影響」(The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams)，Forrester，2020 年。

        • 86%

          的受訪者覺得遠距工作能力有所提升*所有報告的值都經過風險調整，是三年週期的現值。「Slack 對科技團隊的整體經濟影響」(The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams)，Forrester，2020 年。

        • 88%

          的人員覺得與團隊之間的交流更密切**所有報告的值都經過風險調整，是三年週期的現值。「Slack 對科技團隊的整體經濟影響」(The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams)，Forrester，2020 年。

        常見問題

        Slack 提供有條不紊、更輕鬆的工作方式。使用 Slack 時，不需要永無止盡的一連串電子郵件，而是在頻道中工作：這種彈性空間可以集結所有完成工具所需的人員、工具和檔案。不同於電子郵件其中的訊息很快就會難以找到，當你需要迅速獲得回應時，可以透過 Slack 中的通知引起特定人員的注意。Slack 也可以連結你最常使用的工作工具，這是電子郵件所沒有的功能。請讓我們再說明幾個應該改用 Slack 的理由。

        根據預設，一或多個成員之間的私訊皆不會公開。你可以前往 Slack 視窗左側私人和公開頻道清單下方，在「私訊」部分的個別群組中找到這些聊天內容

        透過 Slack Connect，你可以傳送邀請並直接開始與公司外部人員私訊對話，就像在 Slack 裡進行一般私訊一樣！對方接受你傳送的邀請後，你就能開始與另一個組織的人員交換訊息。

        如果你要開始私訊，你的公司必須使用付費方案的 Slack。使用免費方案的人員仍能接受你的邀請並開始私訊。

        Slack 將對話整理成頻道，每個人都能聚集在同一個空間中，隨時分享點子、做出決策及推動工作進度。這有助於團隊提升效率並保持同步，不論成員身在何處都不受限。

        只要使用 Slack Connect，直接在 Slack 中就能展開對話，也能改善與合作夥伴、廠商和客戶等對象的溝通方式。

        好問題。Slack 是公司上下通訊的全新方法，取代電子郵件，提供更快速、更有條理還更安全的服務。不再需要查看一次性電子郵件串，所有通訊內容都顯示在容易建立、加入及搜尋的頻道中，而且整理得井然有序。當公司的所有資訊與工作都彙整在頻道中，所有人就會明確知道該到哪裡完成工作。 如果想深入瞭解此主題，建議查看我們的資源庫

        群組聊天是你和傳訊對象之間的私人對話，就像兩個人在一間小房間內進行私人對話。

        至於頻道，可用於將相關人員集中在同一處，一同集思廣益以達成共同的目標。頻道可以設為公開頻道或私人頻道，任何加入頻道的成員都可以輕鬆查看過去的訊息，方便快速掌握情況。

        *加權平均。數據來源為 2,707 份來自美國、英國、澳洲和加拿大的每週 Slack 使用者調查回覆，此調查 95% 信賴區間的誤差範圍為 ± 2% (2021 年 12 月)

        使用 Slack 讓團隊凝聚在一起

        開始使用