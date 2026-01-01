Slack 提供有條不紊、更輕鬆的工作方式。使用 Slack 時，不需要永無止盡的一連串電子郵件，而是在頻道中工作：這種彈性空間可以集結所有完成工具所需的人員、工具和檔案。不同於電子郵件其中的訊息很快就會難以找到，當你需要迅速獲得回應時，可以透過 Slack 中的通知引起特定人員的注意。Slack 也可以連結你最常使用的工作工具，這是電子郵件所沒有的功能。請讓我們再說明幾個應該改用 Slack 的理由。