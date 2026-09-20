群組聊天是你和傳訊對象之間的私人對話，就像兩個人在一間小房間內進行私密對話。

至於頻道，可以將相關人員集中在同一處，一同集思廣益以達成共同的目標。頻道可以設為公開頻道或私人頻道，任何加入頻道的成員都可以輕鬆查看過去的訊息，方便快速掌握情況。