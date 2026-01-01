簡單愉快又高生產力的協作方式
方便團隊彼此交流互動，還可以設定專案，並透過聊天、語音和視訊等方式協作。Slack 讓你更方便與共事對象協作。
不需信用卡
比較優點。
0 美元永遠免費
8.75 美元每位使用者每月的費用 (月繳)
189 美元每位使用者每月的費用 (月繳)
專為你的業務打造的協作應用程式
Slack 的設計宗旨是盡可能提高溝通效率。你可以在團隊頻道、側欄中的私訊，甚至在微型會議中共享螢幕時聊天。(用電子郵件可辦不到。)
隨時隨地都能使用的協作工具
有了 Slack，公司的所有人隨時隨地都可以處理業務和協作，即便相隔千里仍感覺彼此並肩同行。
所有規模的公司和團隊都適用的協作平台
無論所在的團隊有 2 人還是 200 人，溝通都集中在同一處，還可以使用第三方應用程式和其他工具，都能幫助你省下時間、提高生產力並更有效率地協作。
大大小小的團隊都在 Slack 中協作
85%
的使用者表示 Slack 改善了溝通*所有報告的值都經過風險調整，是三年週期的現值。「Slack 對科技團隊的整體經濟影響」(The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams)，Forrester，2020 年。
86%
的受訪者覺得遠距工作能力有所提升*所有報告的值都經過風險調整，是三年週期的現值。「Slack 對科技團隊的整體經濟影響」(The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams)，Forrester，2020 年。
88%
的人員覺得與團隊之間的交流更密切**所有報告的值都經過風險調整，是三年週期的現值。「Slack 對科技團隊的整體經濟影響」(The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams)，Forrester，2020 年。
常見問題
Slack 提供有條不紊、更輕鬆的工作方式。使用 Slack 時，不需要永無止盡的一連串電子郵件，而是在頻道中工作：這種彈性空間可以集結所有完成工具所需的人員、工具和檔案。不同於電子郵件其中的訊息很快就會難以找到，當你需要迅速獲得回應時，可以透過 Slack 中的通知引起特定人員的注意。Slack 也可以連結你最常使用的工作工具，這是電子郵件所沒有的功能。請讓我們再說明幾個應該改用 Slack 的理由。
根據預設，一或多個成員之間的私訊皆不會公開。你可以前往 Slack 視窗左側私人和公開頻道清單下方，在「私訊」部分的個別群組中找到這些聊天內容
透過 Slack Connect，你可以傳送邀請並直接開始與公司外部人員私訊對話，就像在 Slack 裡進行一般私訊一樣！對方接受你傳送的邀請後，你就能開始與另一個組織的人員交換訊息。
如果你要開始私訊，你的公司必須使用付費方案的 Slack。使用免費方案的人員仍能接受你的邀請並開始私訊。
Slack 將對話整理成頻道，每個人都能聚集在同一個空間中，隨時分享點子、做出決策及推動工作進度。這有助於團隊提升效率並保持同步，不論成員身在何處都不受限。
只要使用 Slack Connect，直接在 Slack 中就能展開對話，也能改善與合作夥伴、廠商和客戶等對象的溝通方式。
好問題。Slack 是公司上下通訊的全新方法，取代電子郵件，提供更快速、更有條理還更安全的服務。不再需要查看一次性電子郵件串，所有通訊內容都顯示在容易建立、加入及搜尋的頻道中，而且整理得井然有序。當公司的所有資訊與工作都彙整在頻道中，所有人就會明確知道該到哪裡完成工作。 如果想深入瞭解此主題，建議查看我們的資源庫。
群組聊天是你和傳訊對象之間的私人對話，就像兩個人在一間小房間內進行私人對話。
至於頻道，可用於將相關人員集中在同一處，一同集思廣益以達成共同的目標。頻道可以設為公開頻道或私人頻道，任何加入頻道的成員都可以輕鬆查看過去的訊息，方便快速掌握情況。
*加權平均。數據來源為 2,707 份來自美國、英國、澳洲和加拿大的每週 Slack 使用者調查回覆，此調查 95% 信賴區間的誤差範圍為 ± 2% (2021 年 12 月)