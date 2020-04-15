HubSpot’s feature-rich integration with Slack keeps teams closely connected to drive meaningful collaboration. With a series of touchpoints between HubSpot and Slack across Sales, Support, and Marketing use cases, you can keep stakeholders informed about meaningful events related to your customers and take key actions right from Slack. Shortcuts:

In Slack, click “Run Shortcut” to create or search for HubSpot records directly within Slack. Create Company, Contact and Deal commands will appear as separate commands. Click the “Search” command to Search for Contacts, Companies, Deals, Tickets, and Tasks. Connect to HubSpot Inbox:

With live chat, team email, and an easy-to-use chatbot builder, HubSpot gives you the messaging tools and context to have personalized conversations with prospects and customers at scale! Slack seamlessly integrates with HubSpot conversations: • Get notified in a designated Slack channel about incoming Inbox messages

• See conversation status within the notification

• Respond to incoming live chats within Slack - or, click “Reply in Inbox” and get taken to the chat in HubSpot (either way, the whole conversation will be logged in real time in your inbox) Connect to HubSpot Help Desk:

Configure a connection between your help desk and Slack that comes with out-of-the-box notifications about new tickets to specific channels, an embedded action to update the ticket from Slack, and the ability to sync ticket comments with Slack threads replies for better collaboration and better customer service. Notifications:

• Receive Notifications: Stay connected to activities in your HubSpot CRM by receiving notifications for reminders, mentions, form submissions, and more within Slack

• Send Slack Notifications Through Workflows: Send custom Slack notifications to specific people or channels. For Marketing Hub, Sales Hub, and Service Hub Professional & Enterprise customers Slash Commands:

With slash commands, you can search and post the following HubSpot objects or actions directly within Slack:

• Contact: /hs-search-contact

• Company: /hs-search-company

• Deal: /hs-search-deal

• Deals Assigned to You: /hs-search-my-deal

• Task: /hs-search-task

• Ticket: /hs-search-ticket

• Playbook: /hs-search-playbook

• Knowledge Base Article: /hs-search-kb

• Set Availability Status for Live Chat: /hs-chat-away or /hs-chat-available

• Provide HubSpot with Feedback about the Integration: /hs-feedback Say goodbye to the days of wasting time switching between tools. Instead, work where you want with HubSpot and Slack.