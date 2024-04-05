Política de retención de datos
Política de archivo y eliminación de datos
Política de almacenamiento de datos
Información del alojamiento de datos
AWS Cloud
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
yes
LLM utilizado(s)
Postman AI uses industry-leading large language models from major providers including AWS, Azure OpenAI, Google Cloud, and OpenAI. Supported model families may include GPT, Claude, Gemini, and similar foundation models.
Ajustes de retención de LLM
Third-party LLM providers retain only limited operational metadata required for security, abuse prevention, and service monitoring. Postman may use prompts, inputs, outputs, and related feedback to improve its services, except where prohibited.
Política de tenencia de datos de LLM
Postman AI operates within Postman-managed infrastructure hosted on AWS using a multi-tenant architecture.
Customer data stored by Postman is encrypted at rest using industry-standard security controls, including AES-256 encryption.
Política de residencia de datos de LLM
Postman AI data is stored in Postman-managed infrastructure hosted in the United States.