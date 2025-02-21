Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données We keep user data indefinitely unless a user deletes their account or workspace. User data is permanently deleted 30 days after deleting an account or workspace.

Règles d’archivage et de suppression des données ekai provides all users the ability to delete their data by submitting a request to gtmadmin@yourekai.com.

Règle de stockage des données All data is transmitted over HTTPS, and any data stored is encrypted in transit and at rest using 256-bit encryption. Our application endpoints are TLS/SSL only and score an “A” rating on Qualys SSL Labs‘ tests. This means we only use strong cipher suites and have features such as HSTS and Perfect Forward Secrecy fully enabled.

Site(s) de centre de données États-Unis

Société chargée de l’hébergement des données AWS

L’application/le service a des sous-processeurs no

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) Open AI, Anthropic Claude

Confirmer les paramètres de conservation des LLM ekai store users data to manage ekai users only, without sending it to LLM for generating response.

Politique de confidentialité des données du LLM ekai ChatGPT is hosted by OpenAI ekai Anthropic Claude is hosted on AWS Bedrock managed by ekai only.