Règle de conservation des données
We keep user data indefinitely unless a user deletes their account or workspace. User data is permanently deleted 30 days after deleting an account or workspace.
Règles d’archivage et de suppression des données
ekai provides all users the ability to delete their data by submitting a request to gtmadmin@yourekai.com.
Règle de stockage des données
All data is transmitted over HTTPS, and any data stored is encrypted in transit and at rest using 256-bit encryption. Our application endpoints are TLS/SSL only and score an “A” rating on Qualys SSL Labs‘ tests. This means we only use strong cipher suites and have features such as HSTS and Perfect Forward Secrecy fully enabled.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Open AI, Anthropic Claude
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
ekai store users data to manage ekai users only, without sending it to LLM for generating response.
Politique de confidentialité des données du LLM
ekai ChatGPT is hosted by OpenAI
ekai Anthropic Claude is hosted on AWS Bedrock managed by ekai only.
Politique de résidence des données des LLM
ekai does not directly train LLM model, ekai leverage LLM model for intent detection, operating Retrieval Augmentation Generation tools.
ekai Store users added context to vector db and postgreSQL database managed by ekai infrastructure on AWS.