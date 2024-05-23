Gitbot for GitHub

Règle de conservation des données
The only reason we collect your personal data is to provide you with service. It's kept as long as you're signed in to Gitbot. We are serious about user privacy, so no personal data is collected for marketing purposes.
Règles d’archivage et de suppression des données
When you uninstall Gitbot, all data about your Slack workspace is immediately removed from our database. Backups are retained for 30 days only.
Règle de stockage des données
We follow generally accepted industry standards to protect the personal information submitted to us during transmission and once we receive it. Data is transported with TLS 1.2+, and its storage is encrypted using AES-256.
Site(s) de centre de données
Irlande
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no