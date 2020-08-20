Règle de conservation des données
Upon request, we can permanently erase customer data but it will stay in our systems for the duration of our backups (35 days).
Règles d’archivage et de suppression des données
Upon request, we can permanently erase customer data but it will stay in our systems for the duration of our backups (35 days).
Règle de stockage des données
We use AWS for data storage and backups and rely on AWS Snapshot capabilities. Data is end-to-end encrypted with AES-256. Please review our Security White Paper for details on the security architecture of 1Password: https://1pw.ca/whitepaper
Site(s) de centre de données
Canada, Allemagne, États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
We have 3 data centers. They are located in Canada, the US, and Germany. The site you sign up on (.ca, .eu, .com) determines where your data is stored. It is never transferred to other data centers.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs