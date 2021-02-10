Kiara : Translation 100+ Languages

Règle de conservation des données
Keep in the reliable AWS database in the secure way with limited access.
Règles d’archivage et de suppression des données
We archive the data in an anonymous and secure
Based on the request, we can remove the data from AWS anytime.
Règle de stockage des données
We archive the data in an anonymous and secure
Based on the request, we can remove the data from AWS anytime.
Site(s) de centre de données
Japon
Détails sur l’hébergement des données
AWS cloud
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no