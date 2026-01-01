Messaggistica istantanea e molto altro, tutto pensato per la tua azienda
Connetti il team, imposta i progetti e collabora con chat, audio e video. Slack semplifica la comunicazione con le persone con cui lavori.
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Tutte le tue esigenze di comunicazione e chat, in un unico posto
Slack è progettato in modo che la comunicazione sia quanto più efficiente possibile. Puoi chattare in un canale di team, avere un colloquio privato in un MD e persino condividere lo schermo in un incontro. (Con l’e-mail non puoi fare niente di tutto questo.)
Chat di lavoro che funziona ovunque tu sia
Con Slack, tutti nella tua azienda possono lavorare e inviare messaggi ovunque si trovino, senza perdere mai la sensazione di essere fianco a fianco anche se sono a chilometri di distanza.
Chat aziendale che sposta le conversazioni fuori dalle caselle di posta
Anche i partner esterni fanno parte del team! Slack Connect ti consente di invitare le persone al di fuori della tua organizzazione a unirsi ai tuoi canali in modo da poter lavorare insieme in tempo reale.
“Slack è fondamentale per il modo in cui la nostra azienda collabora e per aumentare la velocità ed è parte integrante dell’interazione con i nostri clienti. Utilizziamo Slack ogni giorno.”
Brad Lightcap
COO, OpenAI
Chat di team piccole e grandi in Slack
85%
degli utenti afferma che Slack ha migliorato la comunicazione*I valori riportati sono stimati in base al rischio e al valore attuale riferito a tre anni. “Il Total Economic Impact di Slack per i team tecnici”, Forrester, 2020.
86%
sente che la propria capacità di lavorare da remoto è migliorata*I valori riportati sono stimati in base al rischio e al valore attuale riferito a tre anni. “Il Total Economic Impact di Slack per i team tecnici”, Forrester, 2020.
88%
si sente più connesso con il team**I valori riportati sono stimati in base al rischio e al valore attuale riferito a tre anni. “Il Total Economic Impact di Slack per i team tecnici”, Forrester, 2020.
Domande frequenti
Slack offre un modo di lavorare più semplice e più organizzato. Invece di scambi interminabili di e-mail, in Slack il lavoro si svolge nei canali: spazi flessibili per riunire tutte le persone, gli strumenti e i file necessari per completare le attività. A differenza dell’e-mail, dove i messaggi possono facilmente andare persi, puoi attirare l’attenzione di una persona con una notifica in Slack quando hai bisogno di una risposta rapida. Slack ti connette inoltre agli strumenti di lavoro più utilizzati, cosa che l’e-mail non può fare. Ecco alcuni altri motivi per effettuare il passaggio.
I messaggi diretti tra uno o più membri sono privati per impostazione predefinita. Queste chat saranno elencate in un gruppo separato in Messaggi diretti sotto l’elenco di canali pubblici e privati a sinistra della finestra di Slack.
Con Slack Connect, puoi inviare inviti per avviare conversazioni con messaggi diretti con persone esterne alla tua azienda, esattamente come i normali MD in Slack. Una volta che un invito è stato inviato e accettato, puoi iniziare a scambiarti messaggi con persone di un’altra organizzazione.
Se vuoi avviare un messaggio diretto, la tua azienda deve usare Slack con un piano a pagamento. Le persone con il piano Free possono comunque accettare il tuo invito per un MD.
Slack organizza le conversazioni in canali, dove tutti possono riunirsi per condividere idee, prendere decisioni e portare avanti il lavoro. Aiuta i team ad agire più rapidamente e a rimanere sincronizzati, ovunque si trovino.
Con Slack Connect, puoi anche migliorare il modo in cui comunichi con partner, fornitori, clienti e altri, spostando le conversazioni direttamente in Slack.
Ottima domanda. Slack rappresenta un nuovo modo di comunicare per l’intera azienda. Sostituisce le e-mail con un sistema più rapido, più organizzato e più sicuro. Invece di essere sparse in catene di e-mail, tutte le comunicazioni sono organizzate in canali che puoi creare e cercare con facilità e a cui puoi accedere agevolmente. Se crei un canale per tutto ciò che accade in azienda, tutti sapranno dove andare per poter svolgere il proprio lavoro. Per scoprire di più sull’argomento, consigliamo di consultare la nostra Libreria di risorse.
Una chat di gruppo è privata tra te e il destinatario. Considerala come una conversazione privata tra due persone in una piccola stanza.
Con i canali puoi riunire le persone giuste in un unico spazio e organizzarti per raggiungere un obiettivo comune. È possibile rendere i canali pubblici o privati e ogni membro che viene aggiunto a un canale può leggere facilmente i messaggi precedenti per aggiornarsi.
*Media ponderata. Basata su 2.707 risposte fornite in un sondaggio a cui hanno partecipato utenti Slack settimanali di Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada con un margine di errore di circa il 2% con intervallo di confidenza al 95% (dicembre 2021)