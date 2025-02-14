Criteri di conservazione dei dati
Figma complies with our privacy policy available at figma.com/privacy. We store the personal information we receive for as long as you use our services or as necessary to fulfill the purpose(s) for which it was collected, provide our services, resolve disputes, establish legal defenses, conduct audits, pursue legitimate business purposes, enforce our agreements, and comply with applicable laws. Unless there is a legal requirement to retain data, we delete personal data in response to user or customer requests.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Figma complies with our privacy policy available at figma.com/privacy. We store the personal information we receive for as long as you use our services or as necessary to fulfill the purpose(s) for which it was collected, provide our services, resolve disputes, establish legal defenses, conduct audits, pursue legitimate business purposes, enforce our agreements, and comply with applicable laws. Unless there is a legal requirement to retain data, we delete personal data in response to user or customer requests.
Criteri di archiviazione dei dati
Figma complies with our privacy policy available at figma.com/privacy. We store the personal information we receive for as long as you use our services or as necessary to fulfill the purpose(s) for which it was collected, provide our services, resolve disputes, establish legal defenses, conduct audits, pursue legitimate business purposes, enforce our agreements, and comply with applicable laws. Unless there is a legal requirement to retain data, we delete personal data in response to user or customer requests.
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no