Figma is where teams come together to turn ideas into the world’s best digital products and experiences. The Figma for Slack app now turns Slack conversations into FigJam diagrams and keeps your team in sync across design and whiteboarding activities. Generate FigJam diagrams from Slackbot When connected to Figma, Slackbot can: • Generate FigJam diagrams from prompts

• Pull context from Slack messages, threads, channels, or canvases to create diagrams

• Create structured diagrams including flowcharts, Gantt charts, sequence diagrams, and state diagrams Try prompts like: • "Create a flow chart for a user signup and login flow. Include account verification and two-factor authentication."

• "Turn this Slack canvas into a flowchart for our customer onboarding process."

• "Use this Slack thread to create a process diagram in FigJam." Each diagram opens as a new FigJam file in your Figma account with a link you can edit in Figma. This integration currently supports FigJam only and cannot create files for other Figma products. Stay on top of Figma activities Get notified about comments, mentions, and invites in Figma and FigJam files, and reply to feedback directly in Slack. Notifications arrive in real-time or as hourly or daily digests. Workspaces installed before June 18, 2026 If the Figma app was installed to your Slack workspace before June 18, 2026, a Slack workspace owner needs to approve and re-authorize the Figma app so members can use the Slackbot diagram features.