Criteri di conservazione dei dati
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Criteri di archiviazione dei dati
Dettagli dell’hosting dei dati
AWS Cloud
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
Postman AI uses industry-leading large language models from major providers including AWS, Azure OpenAI, Google Cloud, and OpenAI. Supported model families may include GPT, Claude, Gemini, and similar foundation models.
Impostazioni di conservazione LLM
Third-party LLM providers retain only limited operational metadata required for security, abuse prevention, and service monitoring. Postman may use prompts, inputs, outputs, and related feedback to improve its services, except where prohibited.
Politica di conversazione dei dati LLM
Postman AI operates within Postman-managed infrastructure hosted on AWS using a multi-tenant architecture.
Customer data stored by Postman is encrypted at rest using industry-standard security controls, including AES-256 encryption.
Politica di residenza dei dati LLM
Postman AI data is stored in Postman-managed infrastructure hosted in the United States.