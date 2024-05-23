Gitbot for GitHub

Criteri di conservazione dei dati
The only reason we collect your personal data is to provide you with service. It's kept as long as you're signed in to Gitbot. We are serious about user privacy, so no personal data is collected for marketing purposes.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
When you uninstall Gitbot, all data about your Slack workspace is immediately removed from our database. Backups are retained for 30 days only.
Criteri di archiviazione dei dati
We follow generally accepted industry standards to protect the personal information submitted to us during transmission and once we receive it. Data is transported with TLS 1.2+, and its storage is encrypted using AES-256.
Sedi dei data center
Irlanda
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no