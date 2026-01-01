一种简单、友好、高效的协作方式

让团队保持联系、筹备项目以及通过聊天、语音和视频协作。Slack 让你能够更轻松地与合作对象共事。

优势比较。

不限量消息传递
音频和视频会议
集成与其他工具
AI 驱动型工作
单点登录 (SSO)
管理员工具
用户管理
免费套餐

US$0

永久免费
90 天的消息历史记录
Slack 中发送的每条消息都会保存 90 天且可完全搜索。升级至付费套餐，即可访问前 12 个月的消息、文件和其他数据留存设置。
一对一
使用 Slack 抱团，通过音频和视频会议（包括屏幕共享）实时开展协作。
10
Slack Marketplace 中有超过 2,600 款应用供你选择，可支持你从 Salesforce、Jira、Google Drive、ChatGPT 等应用中处理任何工作。
AI 驱动型工作
单点登录 (SSO)
数据导出
SCIM 配置
专业套餐

US$8.75

每月每名用户，按月付费
每月每位用户 US$7.25，按年付费
无限制
在 Slack 中共享的所有消息、文件和对话均会被保存，并支持全面搜索，因此你可以迅速找到所需内容，并快速了解情况。
群组
使用 Slack 抱团，通过音频和视频会议（包括屏幕共享）实时开展协作。
无限制
Slack Marketplace 中有超过 2,600 款应用供你选择，可支持你从 Salesforce、Jira、Google Drive、ChatGPT 等应用中处理任何工作。
AI 对话摘要
一键了解频道和消息列的最新信息。获取会议的全面总结，包括转录、关键要点和行动项目。
与 Google 关联的 OAuth
使用 Google 登录 Slack 以获得更多安全性和便利性。
数据导出
SCIM 配置
最高性价比
企业增强
3 个月节省 50%*

$18US$9

每月每名用户，按月付费
每月每位用户 US$15，按年付费
无限制
在 Slack 中共享的所有消息、文件和对话均会被保存，并支持全面搜索，因此你可以迅速找到所需内容，并快速了解情况。
群组
使用 Slack 抱团，通过音频和视频会议（包括屏幕共享）实时开展协作。
无限制
Slack Marketplace 中有超过 2,600 款应用供你选择，可支持你从 Salesforce、Jira、Google Drive、ChatGPT 等应用中处理任何工作。
AI 搜索、AI 工作流程生成、每日要点回顾和文件摘要
借助 Slack 中的 AI 功能，你只需在搜索栏输入问题就能立刻获得解答，通过简单指令构建工作流程，还能利用 AI 驱动的要点回顾快速掌握动态。
基于 SAML
通过你选择的 IDP 登录 Slack，提高安全性和便利性。可以从多达 12 种 SSO 配置（包括 OneLogin、Google、Microsoft Azure 和 Okta）中选择。
数据导出
工作区拥有者和管理员可以在法律允许的情况下按需从所有频道和对话（包括私人频道和私信）中导出数据。
SCIM 配置
Slack 通过跨域身份管理系统 (SCIM) 标准支持成员配置。要使用配置，你需要使用连接器应用以及支持的身份提供商。
为满足你的业务需求而打造的协作应用

Slack 旨在尽可能提高沟通效率。你可以在团队频道中聊天，在侧栏发起私信，还可以在抱团中共享屏幕。（电子邮件无法做到这一点。）

    Slack UI 动画：在 Slack 频道中共享支出、销售和转化率。营销人员对见解做出回复并调整广告支出。

    协作工具随时随地可用

    借助 Slack，公司中的每个人都可以随时随地开展业务并与他人协作，即便彼此相距千里，也能感觉到与同伴并肩作战的力量。

      适用于任何规模的公司或团队的协作平台

      无论你所在的团队是由 2 人或是 200 人组成，集中沟通、第三方应用和其他工具都能让你节省时间、提高工作效率，并帮助你更加高效地进行协作。

        “Slack 是我们公司开展协作、提高速度的核心，也是与客户建立关系不可或缺的一部分。我们每天都会使用 Slack。”

        Brad Lightcap

        OpenAI 首席运营官

        阅读客户故事

        各种规模的团队都能通过 Slack 开展协作

        • 85%

          的用户表示 Slack 改善了沟通效率*所有报告值均为经过风险调整的三年现值。“Slack 对技术团队的总体经济影响”，Forrester，2020 年。

        • 86%

          认为他们的远程办公能力得到提升*所有报告值均为经过风险调整的三年现值。“Slack 对技术团队的总体经济影响”，Forrester，2020 年。

        • 88%

          认为与他们的团队联系更为紧密**所有报告值均为经过风险调整的三年现值。“Slack 对技术团队的总体经济影响”，Forrester，2020 年。

        常见问题

        Slack 可以提供一种更简单且更具条理性的工作方式。与没完没了的电子邮件沟通链不同，在 Slack 中，工作是通过各个频道进行的，频道是将完成工作所需的所有人员、工具和文件汇集到一起的灵活空间。与消息很快就会丢失的电子邮件不同，当你需要快速回应时，你可以在 Slack 上通过通知引起他人注意。Slack 还可以连接到你最常用的工作工具，而电子邮件却做不到。请允许我们提供更多改用 Slack 的理由。

        一个或若干成员之间的私信默认为私密信息。这些聊天将列入 Slack 窗口左侧私人和公共频道列表下方的“私信”下的单独组中

        使用 Slack Connect，你可以发送邀请，开始与公司以外的人员进行私信对话，就像 Slack 中的常规私信一样！一旦邀请发出且被接受，你可以开始与其他组织的人员互发消息。

        如果你发起的是私信，你的公司所使用的一定是 Slack 付费套餐。使用免费套餐的人员仍然可以接受你的邀请开始私信对话。

        Slack 采用频道形式来组织对话，每个人都可以在频道中分享想法，群策群力并推动工作的完成。借助 Slack，可以帮助团队加快运营节奏，并随时随地保持同步。

        使用 Slack Connect，你还可以在 Slack 中直接与合作伙伴、供应商、客户等直接对话，改善与他们的沟通方式。

        好问题。Slack 是一种能让整个公司顺畅交流的全新方式。它在速度、条理性、安全性方面更胜一筹，能够取代电子邮件。无需借助单次有效的电子邮件主题链，你的所有沟通信息都可以在频道中保持井然有序，而且建立、加入和搜索频道的操作非常简单。当你的公司有一个频道可用于处理所有事情时，所有人员都会清楚地知道前往何处完成工作。 如需这方面的更多信息，建议查看我们的资源库

        群聊在你和收件人之间是私密的。可以想象成两个人在一个小房间里的私人对话。

        使用频道，你可以将相关人员集合到一个地方，并围绕一个共同的目标组织在一起。频道可以设置为公共频道或私人频道，任何添加到频道的成员都可以轻松地读取他们所需的过去的消息，以跟上进度。

        *加权平均数。基于 2,707 份来自美国、英国、澳大利亚和加拿大的每周 Slack 用户调查回复，95% CI 情况下的误差幅度为 ±2%（2021 年 12 月）

        通过 Slack 将你的团队汇聚一处

