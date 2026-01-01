群聊在你和收件人之间是私密的。可以想象成两个人在一个小房间里的私人对话。



使用频道，你可以将相关人员集合到一个地方，并围绕一个共同的目标组织在一起。频道可以设置为公共频道或私人频道，任何添加到频道的成员都可以轻松地读取他们所需的过去的消息，以跟上进度。