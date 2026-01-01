一种简单、友好、高效的协作方式
让团队保持联系、筹备项目以及通过聊天、语音和视频协作。Slack 让你能够更轻松地与合作对象共事。
优势比较。
US$0永久免费
US$8.75每月每名用户，按月付费
$18US$9每月每名用户，按月付费
为满足你的业务需求而打造的协作应用
Slack 旨在尽可能提高沟通效率。你可以在团队频道中聊天，在侧栏发起私信，还可以在抱团中共享屏幕。（电子邮件无法做到这一点。）
协作工具随时随地可用
借助 Slack，公司中的每个人都可以随时随地开展业务并与他人协作，即便彼此相距千里，也能感觉到与同伴并肩作战的力量。
适用于任何规模的公司或团队的协作平台
无论你所在的团队是由 2 人或是 200 人组成，集中沟通、第三方应用和其他工具都能让你节省时间、提高工作效率，并帮助你更加高效地进行协作。
各种规模的团队都能通过 Slack 开展协作
85%
的用户表示 Slack 改善了沟通效率*所有报告值均为经过风险调整的三年现值。“Slack 对技术团队的总体经济影响”，Forrester，2020 年。
86%
认为他们的远程办公能力得到提升*所有报告值均为经过风险调整的三年现值。“Slack 对技术团队的总体经济影响”，Forrester，2020 年。
88%
认为与他们的团队联系更为紧密**所有报告值均为经过风险调整的三年现值。“Slack 对技术团队的总体经济影响”，Forrester，2020 年。
常见问题
Slack 可以提供一种更简单且更具条理性的工作方式。与没完没了的电子邮件沟通链不同，在 Slack 中，工作是通过各个频道进行的，频道是将完成工作所需的所有人员、工具和文件汇集到一起的灵活空间。与消息很快就会丢失的电子邮件不同，当你需要快速回应时，你可以在 Slack 上通过通知引起他人注意。Slack 还可以连接到你最常用的工作工具，而电子邮件却做不到。请允许我们提供更多改用 Slack 的理由。
一个或若干成员之间的私信默认为私密信息。这些聊天将列入 Slack 窗口左侧私人和公共频道列表下方的“私信”下的单独组中
使用 Slack Connect，你可以发送邀请，开始与公司以外的人员进行私信对话，就像 Slack 中的常规私信一样！一旦邀请发出且被接受，你可以开始与其他组织的人员互发消息。
如果你发起的是私信，你的公司所使用的一定是 Slack 付费套餐。使用免费套餐的人员仍然可以接受你的邀请开始私信对话。
Slack 采用频道形式来组织对话，每个人都可以在频道中分享想法，群策群力并推动工作的完成。借助 Slack，可以帮助团队加快运营节奏，并随时随地保持同步。
使用 Slack Connect，你还可以在 Slack 中直接与合作伙伴、供应商、客户等直接对话，改善与他们的沟通方式。
好问题。Slack 是一种能让整个公司顺畅交流的全新方式。它在速度、条理性、安全性方面更胜一筹，能够取代电子邮件。无需借助单次有效的电子邮件主题链，你的所有沟通信息都可以在频道中保持井然有序，而且建立、加入和搜索频道的操作非常简单。当你的公司有一个频道可用于处理所有事情时，所有人员都会清楚地知道前往何处完成工作。 如需这方面的更多信息，建议查看我们的资源库。
群聊在你和收件人之间是私密的。可以想象成两个人在一个小房间里的私人对话。
使用频道，你可以将相关人员集合到一个地方，并围绕一个共同的目标组织在一起。频道可以设置为公共频道或私人频道，任何添加到频道的成员都可以轻松地读取他们所需的过去的消息，以跟上进度。
*加权平均数。基于 2,707 份来自美国、英国、澳大利亚和加拿大的每周 Slack 用户调查回复，95% CI 情况下的误差幅度为 ±2%（2021 年 12 月）