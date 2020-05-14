Sonrai Tickets

Data retention policy
Sonrai has well-defined data retention policies and procedures. Sonrai data retention policy can differ from one customer to another as negotiated as part of the customer's contract.
Data archiving and removal policy
Sonrai has well-defined data archival/removal policies and procedures. Sonrai archival/removal procedures define what data needs to be removed for any approved data removal request.
Data storage policy
Sonrai has well-defined data retention policies and procedures. Sonrai data retention policy can differ from one customer to another as negotiated as part of the customer's contract.
App/service has sub-processors
no