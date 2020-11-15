Date of latest pen test
2020-11-15
Executive summary is available to potential customers upon request
yes
Supports Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Has a dedicated security team
yes
Contact for security issues
support@octonius.com
Has a vulnerability disclosure program
no
Vulnerability disclosure program covers Slack app
yes
Has a bug bounty program
no
Requires third party authorization/connections
no
Third party services used by this app
Google, Dropbox, Box, OneDrive can be connected by users in our app to facilitate access to files