Vantage Circle

Date of latest pen test
2020-07-03
Executive summary is available to potential customers upon request
yes
Supports Single Sign On (SSO) with the following providers
Okta,SimpleSAML,OneLogin,Azure,ADFS,PingOne,SecureAuth,VMware,SAML 2.0.
Supports Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Has a dedicated security team
yes
Contact for security issues
support@vantagecircle.com
Has a vulnerability disclosure program
no
Vulnerability disclosure program covers Slack app
no
Has a bug bounty program
no
Requires third party authorization/connections
no