Executive summary is available to potential customers upon request
yes
Supports Single Sign On (SSO) with the following providers
N/A
Supports Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Has a dedicated security team
no
Contact for security issues
support@marketbeam.io
Has a vulnerability disclosure program
no
Vulnerability disclosure program URL
Vulnerability disclosure program covers Slack app
yes
Has a bug bounty program
no
Requires third party authorization/connections
no
Third party services used by this app
N/A