Privacy & data governance

Data retention policy Figma complies with our privacy policy available at figma.com/privacy. We store the personal information we receive for as long as you use our services or as necessary to fulfill the purpose(s) for which it was collected, provide our services, resolve disputes, establish legal defenses, conduct audits, pursue legitimate business purposes, enforce our agreements, and comply with applicable laws. Unless there is a legal requirement to retain data, we delete personal data in response to user or customer requests.

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App/service has sub-processors yes

Guidelines for sub-processors https://www.figma.com/sub-processors/