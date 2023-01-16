Engagedly monitors the capacity utilization of physical and computing infrastructure both internally and for customers to ensure that service delivery matches service level agreements. Engagedly evaluates the need for additional infrastructure capacity in response to growth of existing customers and/or the addition of new customers. Infrastructure capacity monitoring includes, but is not limited to, the following infrastructure: • Disk storage • Backup storage • Network bandwidth Engagedly has implemented a patch management process to ensure contracted customer and infrastructure systems are patched in accordance with vendor recommended operating system patches. Customers and Engagedly system owners review proposed operating system patches to determine whether the patches are applied. Customers and Engagedly systems are responsible for determining the risk of applying or not applying patches based upon the security and availability impact of those systems and any critical applications hosted on them. Engagedly staff validate that all patches have been installed and if applicable that reboots have been completed.