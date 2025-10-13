Tability OKRs

Date of latest pen test
2025-10-13
Executive summary is available to potential customers upon request
yes
Supports Single Sign On (SSO) with the following providers
Okta, OneLogin, Azure Directory
Supports Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Has a dedicated security team
no
Contact for security issues
security@tability.io
Has a vulnerability disclosure program
yes
Vulnerability disclosure program URL
Vulnerability disclosure program covers Slack app
no
Has a bug bounty program
yes
Requires third party authorization/connections
no