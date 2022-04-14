Date of latest pen test
2022-04-14
Executive summary is available to potential customers upon request
yes
Supports Single Sign On (SSO) with the following providers
Google & Azure Active Directory
Supports Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Has a dedicated security team
yes
Contact for security issues
hello@guidde.co
Has a vulnerability disclosure program
no
Vulnerability disclosure program covers Slack app
yes
Has a bug bounty program
no
Requires third party authorization/connections
no
Third party services used by this app
Billing, analytics, data warehousing