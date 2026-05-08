Real-time, multi-person, multi-timezone scheduling without leaving Slack. Ask @cronofy when your colleagues are free for that next meeting and choose a time that works for all of you. Generate one time links to share with colleagues outside of your org. Ask about your schedule and move things around. This app uses artificial intelligence to interpret your scheduling requests in natural language. AI-generated suggestions, including proposed meeting times and descriptions, may not always be accurate. Please review all suggestions before confirming