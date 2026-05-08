Date of latest pen test
2026-05-08
Executive summary is available to potential customers upon request
yes
Supports Single Sign On (SSO) with the following providers
Okta, Microsoft365, Google
Supports Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Has a dedicated security team
yes
Contact for security issues
compliance@cronofy.com
Has a vulnerability disclosure program
yes
Vulnerability disclosure program URL
Vulnerability disclosure program covers Slack app
yes
Has a bug bounty program
yes
Requires third party authorization/connections
yes
Third party services used by this app
Cronofy requires a connection to an external calendar service in order to function. Users can choose to connect their Cronofy account to their external calendar service (Microsoft 365, Google, Apple, Microsoft Exchange).