CalendarAnything Integration

Executive summary is available to potential customers upon request
no
Supports Single Sign On (SSO) with the following providers
Every service that salesforce does
Supports Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Has a dedicated security team
no
Contact for security issues
ca-dev@silverlinecrm.com
Has a vulnerability disclosure program
no
Vulnerability disclosure program URL
Vulnerability disclosure program covers Slack app
no
Has a bug bounty program
no
Requires third party authorization/connections
no