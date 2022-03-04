Zight Screen Recorder

Date of latest pen test
2022-03-04
Executive summary is available to potential customers upon request
yes
Supports Single Sign On (SSO) with the following providers
Okta, Onelogin, AzureAD, Google
Supports Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Has a dedicated security team
yes
Contact for security issues
security@getcloudapp.com
Has a vulnerability disclosure program
no
Vulnerability disclosure program covers Slack app
yes
Has a bug bounty program
no
Requires third party authorization/connections
no