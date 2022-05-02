ActiveCampaign Bot

Supports Single Sign On (SSO) with the following providers
SAML bOkta, AuthO, Azure AD, and more. ased SSO, including but not limited to: Okta, Auth0, Azure AD
Supports Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Has a dedicated security team
yes
Contact for security issues
help@activecampaign.com
Has a vulnerability disclosure program
yes
Vulnerability disclosure program URL
Vulnerability disclosure program covers Slack app
yes
Has a bug bounty program
yes
Requires third party authorization/connections
no