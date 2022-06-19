クラウド型勤怠管理システム　AKASHI

Data retention policy
1. AKASHI利用ユーザはトライアル期限が終了するか、契約を終了するまでデータが保持されます。
2. AKASHI利用ユーザがAKASHIの契約を終了するか、AKASHI上でデータ削除の操作を行うことでAKASHI上に保持されたデータを削除することができます。詳細はWebサイトをご覧ください。
Data archiving and removal policy
User data is deleted when AKASHI上でユーザ情報や勤怠情報を削除した場合はAKASHI上のデータが削除されます。また、AKASHIのトライアル期限が満了した場合、または契約が終了した場合も同様にデータが削除されます。the user requested or unscribed from AKASHI.
Data storage policy
AKASHIではお客様の情報を日本のデータセンターに保管し、障害対応のため定期的にバックアップを行っております。
特定顧客からの要望によりデータのリストア等に対応することは出来かねます。予めご了承ください。
App/service has sub-processors
no
App/service uses large language models (LLM)
no