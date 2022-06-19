クラウド型勤怠管理システム　AKASHI

クラウド型勤怠管理システム AKASHI専用のアプリケーションになります。

Slack連携設定をすることによって専用打刻機を用いてICカード打刻やWeb画面から操作することなく、Slack上でコマンドを使って出勤、退勤、休憩入り、休憩戻り、直行、直帰打刻を行うことが可能になります。

機能を有効にするにはAKASHI側で利用を許可する必要があります。個別の社員ごとに設定することが可能になっております。